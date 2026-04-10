工作訊息與私人帳號混淆？近八成員工憂資安風險浮現 成企業管理新課題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

隨著使用習慣改變，個人通訊軟體已成為日常不可或缺的一部分，不只拉近人際距離，也讓溝通更有效率。

不過，當這份便利逐漸延伸至工作場域，原本清楚的生活界線也開始變得模糊。越來越多上班族習慣透過個人通訊軟體處理公事，工作訊息不再侷限於辦公時間。晚上十點手機突然震了一下，到底是朋友揪吃飯，還是老闆傳訊要你改簡報，成了不少人的日常困惑。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/3/20～2026/3/19）「個人通訊軟體工作困擾」相關討論，聚焦於「秋山燿平、群組、休假、模糊、下班、隱私、專用、壓力」等熱門字詞。

討論中，日本網紅秋山燿平曾在社群分享觀察，提到自己對台灣職場習慣用個人通訊軟體處理工作感到好奇。他表示，日本總公司通常要求工作往來使用公司雲端系統，但在台灣常透過私人帳號或電話溝通，讓對話紀錄較難完整追蹤；貼文引發網友熱烈討論「大多數台灣企業沒有資安意識跟規範」、「老闆就希望你無時無刻都可以回訊息」、「台灣人就是喜歡公私不分，休假時還要丟工作過來」。

也有脆友分享，許多企業將私人通訊軟體作為日常辦公工具，反而衍生不少困擾；包括訊息過多導致工作難以聚焦、下班後仍需即時回應訊息，甚至延伸出資安疑慮；原PO也認為，應回歸以電子郵件或企業協作平台處理公務，讓資訊分流更清楚，也能提升效率。

該貼文吸引超過11萬人次瀏覽，引發不少網友共鳴與討論，「三不五時就要@all看了很躁」、「私人時間跟工作都攪和在一起！沒回還會被情緒勒索、不負責任」、「真的要區分一下，感覺差很多」。

誰是資安破口？中高齡主管成「帶走客戶」高風險群

《溫度計Survey》

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對許多上班族來說，原本用於聊天與社交的個人帳號，早已悄悄轉變為日常工作的溝通主軸。從貼圖互動、群組討論，到臨時交辦事項，工作訊息不斷滲入私人對話，使公私界線日益模糊。

《溫度計Survey》發布的《職場通訊軟體使用調查分析報告》*也顯示，通訊軟體傳遞的內容早已涵蓋職場運作核心，其中高達73.9%的受訪者會用來與團隊溝通工作事項，54%用於與客戶討論業務內容，甚至有40.5%曾透過通訊軟體傳送客戶聯絡資料。從日常協作到關鍵資訊交換，工作流程已高度依賴這類工具的流動。當檔案、對話與人脈分散在個人帳號之中，在缺乏統一管理機制與權限控管的情況下，不僅資料留存與調閱變得困難，也讓資安風險在無形中持續擴大。

《溫度計Survey》

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如果只講有風險，多數人早就心知肚明，但真正值得注意的是大家知道有問題，還是每天在用。報告中另一項數據也顯示，有高達82.2%的員工認為，用私人通訊軟體處理公事，確實存在資料外洩風險。但同時，企業端的管理卻明顯跟不上，有57.7%的公司，對於員工下載的對話紀錄與檔案，完全沒有或僅有部分的控管權限。

《溫度計Survey》

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更棘手的，其實不是在職時的使用，而是人離開之後，關係卻還留在原地。調查顯示，高達80.9%的受訪者表示，即使已離開原職位，只要接到過去客戶的詢問，仍會協助回覆或維持私下聯繫；其中又以「公事公辦，但仍會保持友誼關係或閒聊」最為常見（33.6%），其次為「首次會協助處理，並請客戶下次聯絡公司或新人」（24.9%）。

這樣的情況，在40至65歲的中高齡管理職族群中尤為明顯。他們長期累積關鍵客戶人脈，也更傾向維持穩定關係。一旦企業缺乏完善的商務協作平台與客戶交接機制，這些原本屬於公司的關係與資訊，便可能隨著個人流動而被帶走，進一步放大企業在數位資產管理上的潛在風險。

從風險意識到工具需求 近八成員工期待公務通訊平台

《溫度計Survey》

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當關係與資訊開始隨著人一起流動，企業才意識到問題的核心不是員工在不在，而是資料與溝通是否被妥善留下。大家心目中的理想解方是什麼？

調查發現，有78.9%的受訪者認為，公司確實需要提供一套「完全獨立、只作公務用」的通訊軟體。

隨著工作與生活界線逐漸模糊，加上檔案管理不易、資料安全與客戶交接等問題浮現，企業對通訊工具的需求也悄然改變，從單純的即時溝通，轉向更重視管理與資安機制的整合。

不過，導入新工具並非沒有阻力。調查顯示，當被問到什麼樣的公務通訊軟體會讓人想嘗試時，「可以與客戶的LINE帳號進行聯繫」（33.3%）成為重要條件之一，顯示多數使用者仍傾向延續既有溝通方式，以降低轉換成本。同時，不同階級對此的期待也不同，管理職最看重的是「對話紀錄備份」與「訊息追蹤」功能，希望能藉此精準掌握專案進度並留存重要營運資訊；基層員工最期待的是「自動回覆功能」，希望在非辦公時間禮貌地擋掉公事，擁有屬於自己的生活品質。

面對這些多重需求，企業開始尋找能同時兼顧對外溝通與內部管理的解決方案。以企業協作平台LINE WORKS為例，正是針對這樣的需求而設計。透過串接LINE生態系，企業能在維持與客戶原有溝通方式的同時，將對話與資料納入可管理、可追蹤的系統中；搭配對話紀錄備份、權限控管與集中式檔案管理，不僅降低資訊外流風險，也讓客戶關係不再依附於個人帳號。

隨著溝通與資料管理逐步有序，企業與員工也更有機會減輕「隱形辦公室」帶來的壓力，在維持效率的同時，重新找回工作與生活的平衡。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年3月20日至2026年3月19日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『個人通訊軟體工作困擾』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2：《職場通訊軟體使用調查分析報告》的樣本數800份，年齡25至65歲，調查期間為2026/2/2至2026/2/12。

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