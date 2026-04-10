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徵才廣告寫「月休8天」已違法！專家建議檢舉 勞工嘆：公司不痛不癢

聯合新聞網／ 綜合報導
勞基法顧問廖茂霖指出徵才廣告寫「月休8天」是違法的。示意圖／ingimage
勞基法顧問廖茂霖指出徵才廣告寫「月休8天」是違法的。示意圖／ingimage

你知道在公司人力銀行上寫「月休8天」竟然是違法的嗎？勞基法顧問廖茂霖近日發布影片，指出《勞基法》明確規定周休二日，計算起來一年要休至少104天，而月休8天等於一年只休了96天，明顯違法，若發現此類招聘資訊，「勞工可拍照下來，跟主管機關檢舉」。

勞基法顧問廖茂霖在IG發布影片，表示近年來被檢舉的公司行號，服務業為大宗，其招聘信息通常會寫「月休8天」，這實際上是違法的，因為一年有52周，周休二日總共要休104天，可是月休8天一年只休96天，落差整整8天，明顯不合法。

廖茂霖指出，勞工看到此類招聘廣告，如果拍照下來向主管機關檢舉，雇主會被罰2萬到100萬元。此外，上班時間只要超過9小時，即便中間有1小時休息時間，也都是違法的，因為勞動法明確規定，工作每4小時至少要休息30分鐘。

廖茂霖提醒，如果在求職平台看到上述情況，可以直接檢舉，但並沒有檢舉獎金，有需要可以找促進會，會給民眾檢舉獎金，金額從5千元到10萬元不等。

至於為什麼服務業最常被檢舉？廖茂霖指出，因為他們經常變形工時和超時加班，雇主以為這樣能占到便宜，但假如勞工檢舉，就要「倒大楣了」。

此文一出，許多網友透露，老闆們其實不是不知道法律，而是被罰的金額比壓榨員工後所得到的報酬低太多了，於是選擇避重就輕；更有網友指出這種被罰的金額對大企業「不痛不癢」，更何況公司不缺你一名員工，不做還有很多人搶著做。

也有網友透露做4小時休息半小時的制度有漏洞，之前公司被檢舉後就這樣做，但變成即使做完事也要待在店裡半小時，才能下班，不僅浪費時間，更沒有加班費，「等於變相做白工」。

根據過去報導，桃市產總秘書魏豫綾表示，去年違反勞基法的類型，以未給付加班費、未全額給付工資、與未逐日記載出勤紀錄至分鐘和拒絕提供出勤紀錄有關事項，以及違法超時加班、違反七休一等為大宗。尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍說，違法大戶前幾名幾乎都是具規模的企業，可見這些大型企業根本罰不怕，甚至早就把罰緩計算入營運成本，可說根本沒有嚇阻效果。

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