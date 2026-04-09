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公務員閱聽新模式 Podcast聊財務健檢、退休準備

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

考試院會9日舉行，保訓會以「公務人員專書閱讀推廣之轉型規劃與展望」為題進行業務報告。面對數位時代學習型態的轉變，保訓會推動公務人員專書閱讀全面轉型，以「文官愛讀冊」Podcast為核心，發展多元、彈性且便利的閱聽學習模式，協助公務員行動學習。

保訓會主委蔡秀涓表示，近年公務人員學習習慣已明顯改變，實體導讀活動參與人數從107年的5,950人，大幅下降至114年的1,548人。

蔡秀涓指出，「文官愛讀冊」Podcast頻道收聽人次則由2024年的1.3萬人次，翻倍成長至2025年的2.8萬人次，顯示數位閱聽在觸及率、參與便利性及學習彈性方面，已逐漸成為新的學習趨勢。

蔡秀涓強調，這次轉型跳脫過去以專書遴選與導讀為主的推廣，改以公務人員職涯發展與生活需求為核心，規劃更具彈性與實用性的「行動知識庫」。

她也說，未來節目將延伸至公共治理、職場發展、身心健康及生活素養等多元主題，並採每月固定更新、每集15至30分鐘，方便閱聽者利用通勤、運動或其他零碎時間持續學習。

「文官愛讀冊」2026年度主題內容，聚焦「公務職涯與生活面向」及「三明治世代家庭面向」兩大面向。前者涵蓋財務健檢與退休準備、職場減壓與情緒調適、文化慢讀等主題；後者則聚焦數位教養、失智認識及國家長照資源運用等議題，讓內容更貼近同仁工作與生活中的實際需求。

公務員 職場 Podcast 退休

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