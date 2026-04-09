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印度移工要來了！洪申翰：今年有機會引進 盼直聘超過5%
台灣、印度2024年2月簽訂勞工合作備忘錄（MOU)，同年底雙邊工作層級會議敲定首批將引進1000名印度移工，其中5%採直聘引進。勞動部長洪申翰今在立院詢答表示，今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。
勞動部、經濟部、農業部今於立法院社福及衛環委員會進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告。
立委邱鎮軍質詢，今年一月初勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，為何至今仍不見進展？洪申翰說，當時次長去訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，目前正在跟印度方就行政流程的對接、文件檢核、穩定健檢品質等細節做確認，讓之後的雙邊銜接更順利。
邱鎮軍詢問，前年的會議決議首批引進1000名印度移工，其中5%採國對國直接聘僱，首批的印度移工何時能引進？洪申翰說，今年有機會引進，並且希望直聘人數能超過5%，不過這必須視企業用人需求。
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