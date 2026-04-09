推20年移工直聘率僅2.9% 勞動部長：今年完成流程改善

去年九月巨大遭美認定涉及強迫勞動，發布暫扣令，讓強迫勞動議題掀起關注。因應台美對等貿易協定，勞動部將逐步推動公平招募、防制強迫勞動，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費等。不過，立委直指，要雇主負擔費用，應先降低雇主對仲介的依賴度、提高直聘使用率，但我國直聘推動近20年，至今直聘率僅2.9%。勞動部長洪申翰承諾，三個月內交出強化直聘流程評估方案，今年完成直聘流程改善。

立法院社福及衛環委員會今邀請勞動部、經濟部、農業部就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

針對防制強迫勞動，勞動部研擬公平招募、直接聘僱、仲介收費3配套。公平招募面向，行政院院會今通過「就業服務法」修正草案，將全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身份文件、收取保證金等行為。洪申翰說，目前也正在檢討仲介評鑑指標，將公平招募精神納入評鑑指標的評分項目，新制可望明年上路。

仲介收費面向，將引導仲介機構收費透明化、合理化，同時要求雇主負擔招募成本，3年內落實製造業、漁撈業雇主須於聘僱契約期間內支付移工海外招募費及相關費用。

不過，在精進直接聘僱面向，立委王育敏質疑，除高額仲介費、仲介評鑑制度未解，直聘長期成效不彰也是一大問題。她點出，直聘程序繁瑣、行政成本高，就算民眾想直聘移工，卻可能因勾錯文件選項遭退件，民眾哪來的美國時間頻繁往返申辦？

此外，王育敏也提及，過去直聘中心多達9處，後因案量少縮減到只剩1處，今年又增至3處，行政程序繁瑣、服務據點少，這些都讓民眾認為直聘不好用，導致降低依賴仲介的政策目標無法實現。

立委林淑芬說，勞動部想在3年內落實移工零付費，但相對於早就負擔移工海外招募費、服務費的大企業，台灣絕大多數的中小企業主都付不起。她認為，只要仲介制度持續存在，當3年時間一到，雇主非買單不可，這些中小企業馬上跳起來。

「正本清源之道，是推動國對國直聘」林淑芬指出，直聘推動近20年，至今直聘比率才2.7%，國家必須把責任扛起來，直聘比率必須大幅提高，因為唯有企業不再仰賴仲介，移工零付費才推得起來，她要求勞動部明確設定直聘比率目標值。

洪申翰坦言，現在直聘比率很低，也認同直聘制度是重要關鍵，而重中之重就是簡化直聘流程與程序。他表示，勞動部正如火如荼檢討直聘流程，也陸續跟移工來源國商議，擴大海外選工、移工人數穩定供給，並將增設直聘中心服務據點。他承諾3個月內將直聘強化評估報告提送委員會，今年就會把流程改善做好。