快訊

牙套之亂羅生門？「歐耐恩」控診所奪權上億 醫師反擊揭千萬債務黑幕

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

聽新聞
0:00 / 0:00

人力短缺企業搶中高齡人才 新北中高齡友善職場認證開跑

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局長陳瑞嘉今天到獲「中高齡者及高齡者友善職場認證」金質認證的台灣卓勒公司，體驗該公司職場環境再造成果。記者葉德正／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉今天到獲「中高齡者及高齡者友善職場認證」金質認證的台灣卓勒公司，體驗該公司職場環境再造成果。記者葉德正／攝影

人力資源短缺，中高齡人才近年崛起，新北市府為鼓勵企業投入中高齡友善職場轉型，推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，即日起企業開放報名，勞工局長陳瑞嘉今天到獲得金質認證的「台灣卓勒股份有限公司」體驗，該公司為了留住人才，不僅改善空調系統，更採購真空吸盤等機具，可將重達16公斤產品從生產線穩穩搬運到棧板上堆疊，操作更容易，也讓該公司中高齡員工留任率高達96%。

台灣卓勒公司總經理邱明輝表示，公司主要生產高精密泵浦，過去因環境不佳、作業負荷重且高度重複，員工流動率一度高達九成，為改善現況，公司爭取導入空調設備，「舒適的工作空間」成為留才的第一步。

人資主管游舒茜也分享，自己曾親自走上產線實際操作，深刻體會每日需要鎖2400 顆螺絲，長時間承受反作用力對身體帶來的負荷，因此公司拆解痛點，從源頭優化產品設計將螺絲數量由8顆減至6顆，並調整排班制度，多管齊下，有效降低疲勞及壓力。

勞工局長陳瑞嘉挑戰曾被視為「魔王關卡」的鎖螺絲任務，在資深作業員現場示範，細心講解流程後，站上抗疲勞減壓墊，手握氣壓式螺絲起子，動作俐落地輕鬆完成組裝，他也體驗該公司「省力神器」，透過真空吸盤將重達16公斤的產品從生產線穩穩搬運到棧板上堆疊，整個過程幾乎不費吹灰之力。

員工透露，一開始大家還半信半疑「直接用手搬不是更快嗎？」但熟悉設備後才發現，不僅作業效率大幅提升，更有效減輕身體負擔，降低職業傷害風險，公司同時提供護目鏡、安全鞋與護腕等完整防護裝備，從細節全面守護員工安全。

新北勞工局指出，卓勒也從制度面打造傾聽員工聲音的職場文化與完善人才發展機制，成功讓整體員工流動率降至一成以下，中高齡員工留任率更高達96%，同時成立跨部門「人因改善小組」，由第一線員工與專業團隊共同參與作業優化，並推動內部輪調與跨世代合作機制，促進經驗傳承與技能培養，逐步打造互助共學的職場文化，使中高齡員工能持續發揮專業價值，也提升整體生產效能與組織穩定度。

新北市就業服務處表示，勞工局自112年推出「中高齡者及高齡者友善職場認證」，廣受企業響應，至今已有127家事業單位獲證，總獲證獎勵金達110萬元，今年認證即日起開放報名至5月22日截止，3月31日起也將陸續舉辦5場說明會。

職場 勞工局

延伸閱讀

勞動部工作崗位訓練 最高補助企業180萬元

蝦皮購物推「供應鏈營運儲備幹部計畫」 年薪80萬起招募新世代人才

社宅友善高齡 民團：建構完整生活系統

新北社宅長者約2成 民團籲：從居住供給轉型為「生活品質治理」

相關新聞

印度移工要來了！洪申翰：今年有機會引進 盼直聘超過5%

台灣、印度2024年2月簽訂勞工合作備忘錄（MOU)，同年底雙邊工作層級會議敲定首批將引進1000名印度移工，其中5%採直聘引進。勞動部長洪申翰今在立院詢答表示，今年有機會引進印度移工，也希望直聘率能超過5%。

雇主招移工未來需全包費用…家庭雇主未納入 兩產業有3年調適期

禁止強迫勞動是國際趨勢，不少國際知名品牌全面要求供應鏈廠商實施移工「零付費」，由雇主支付移工仲介費、訓練費、機票等相關費用。勞動部洪申翰今表示，據台美對等貿易協定（ART）承諾，勞動部將推動修法，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費及相關費用，落實公平招募。

推20年移工直聘率僅2.9% 勞動部長：今年完成流程改善

去年九月巨大遭美認定涉及強迫勞動，發布暫扣令，讓強迫勞動議題掀起關注。因應台美對等貿易協定，勞動部將逐步推動公平招募、防制強迫勞動，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費等。不過，立委直指，要雇主負擔費用，應先降低雇主對仲介的依賴度、提高直聘使用率，但我國直聘推動近20年，至今直聘率僅2.9%。勞動部長洪申翰承諾，三個月內交出強化直聘流程評估方案，今年完成直聘流程改善。

人力短缺企業搶中高齡人才 新北中高齡友善職場認證開跑

人力資源短缺，中高齡人才近年崛起，新北市府為鼓勵企業投入中高齡友善職場轉型，推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，即日起企業開放報名，勞工局長陳瑞嘉今天到獲得金質認證的「台灣卓勒股份有限公司」體驗，該公司為了留住人才，不僅改善空調系統，更採購真空吸盤等機具，可將重達16公斤產品從生產線穩穩搬運到棧板上堆疊，操作更容易，也讓該公司中高齡員工留任率高達96%。

苗栗、頭份雙場徵才釋出2000職缺 科技高薪與工作彈性職缺並進

為協助失（待）業民眾盡速就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月份將在苗栗地區辦理2場次現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出近2000個工作機會，兩場徵才活動涵蓋多元產業與職類，科技高薪與工作彈性職缺並進，有求職需求的民眾可踴躍參加，把握轉職與就業機會。

她在台積電待3年想離職 網提1條件勸三思：贏過很多傳產工程師

不少人將進入台積電視為職涯目標，但也有人在高壓環境下萌生離職念頭。一名29歲女網友近日在Dcard發文表示，自己文學院學士畢業，曾在矽品精密工業任職1年，目前在中科台積電擔任工程技術員（OP）已3年，近期因工作壓力，開始思考「下山」的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。