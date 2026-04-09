人力短缺企業搶中高齡人才 新北中高齡友善職場認證開跑

人力資源短缺，中高齡人才近年崛起，新北市府為鼓勵企業投入中高齡友善職場轉型，推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，即日起企業開放報名，勞工局長陳瑞嘉今天到獲得金質認證的「台灣卓勒股份有限公司」體驗，該公司為了留住人才，不僅改善空調系統，更採購真空吸盤等機具，可將重達16公斤產品從生產線穩穩搬運到棧板上堆疊，操作更容易，也讓該公司中高齡員工留任率高達96%。

台灣卓勒公司總經理邱明輝表示，公司主要生產高精密泵浦，過去因環境不佳、作業負荷重且高度重複，員工流動率一度高達九成，為改善現況，公司爭取導入空調設備，「舒適的工作空間」成為留才的第一步。

人資主管游舒茜也分享，自己曾親自走上產線實際操作，深刻體會每日需要鎖2400 顆螺絲，長時間承受反作用力對身體帶來的負荷，因此公司拆解痛點，從源頭優化產品設計將螺絲數量由8顆減至6顆，並調整排班制度，多管齊下，有效降低疲勞及壓力。

勞工局長陳瑞嘉挑戰曾被視為「魔王關卡」的鎖螺絲任務，在資深作業員現場示範，細心講解流程後，站上抗疲勞減壓墊，手握氣壓式螺絲起子，動作俐落地輕鬆完成組裝，他也體驗該公司「省力神器」，透過真空吸盤將重達16公斤的產品從生產線穩穩搬運到棧板上堆疊，整個過程幾乎不費吹灰之力。

員工透露，一開始大家還半信半疑「直接用手搬不是更快嗎？」但熟悉設備後才發現，不僅作業效率大幅提升，更有效減輕身體負擔，降低職業傷害風險，公司同時提供護目鏡、安全鞋與護腕等完整防護裝備，從細節全面守護員工安全。

新北勞工局指出，卓勒也從制度面打造傾聽員工聲音的職場文化與完善人才發展機制，成功讓整體員工流動率降至一成以下，中高齡員工留任率更高達96%，同時成立跨部門「人因改善小組」，由第一線員工與專業團隊共同參與作業優化，並推動內部輪調與跨世代合作機制，促進經驗傳承與技能培養，逐步打造互助共學的職場文化，使中高齡員工能持續發揮專業價值，也提升整體生產效能與組織穩定度。

新北市就業服務處表示，勞工局自112年推出「中高齡者及高齡者友善職場認證」，廣受企業響應，至今已有127家事業單位獲證，總獲證獎勵金達110萬元，今年認證即日起開放報名至5月22日截止，3月31日起也將陸續舉辦5場說明會。