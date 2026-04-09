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苗栗、頭份雙場徵才釋出2000職缺 科技高薪與工作彈性職缺並進

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月份將在苗栗地區辦理2場次現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出近2000個工作機會。圖／苗栗就業中心提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月份將在苗栗地區辦理2場次現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出近2000個工作機會。圖／苗栗就業中心提供

為協助失（待）業民眾盡速就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月份將在苗栗地區辦理2場次現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出近2000個工作機會，兩場徵才活動涵蓋多元產業與職類，科技高薪與工作彈性職缺並進，有求職需求的民眾可踴躍參加，把握轉職與就業機會。

首場徵才於4月11日在苗栗縣立體育館舉行，匯集產業指標企業包含台灣矽科宏晟、京元電子、全聯實業、新苗汽車等多家廠商到場徵才；第二場則於4月23日在頭份市民生里社區活動中心登場，職缺涵蓋科技、製造及服務業，提供多元職缺與彈性工時，協助不同族群求職者順利就業。

桃竹苗分署指出，11日苗栗場的指標企業，以具競爭力的薪資與福利吸引人才。其中，在地大廠長春石化釋出化工技術員50名，起薪44K以上，並提供每胎生育補助2萬元及4歲以下育兒津貼每月3000元；台灣矽科宏晟為延攬研發人才，開出最高薪資10萬元的研發工程師職缺；京元電子持續大舉招募百名工程師及技術員，除分紅制度外，另提供免費醫療與法律諮詢及專屬按摩服務。

此外，萬安保全針對銅鑼科學園區誠徵100名安檢員，起薪達4萬3千元，全聯實業、新苗汽車、泰安觀止溫泉及中興保全等服務業者，亦提供穩定薪資、完整福利與完善教育訓練，滿足不同求職需求。

23日頭份場產業則涵蓋科技、製造及服務業，兼具科技業的高薪與服務業的彈性工時。科技大廠欣興電子釋出起薪38K至65K的現場技術員(師)及現場助理，高中職畢業即可應徵；矽品精密開出上百個工程師及技術員職缺，除各項獎金外，另提撥10%年度獲利盈餘為員工酬勞。

而大全聯、麥當勞、尚順開發與台灣善商等知名服務業者，提供門市及餐飲服務等正職及兼職機會，彈性的排班制度，員工可兼顧家庭生活，打造雙贏的就業契機。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部勞動力發展署為協助民眾掌握最新就業機會，辦理「就業博覽會」系列活動，並提供多元就業媒合服務；另同步推動多項職業訓練與就業促進措施，協助待業或轉職民眾提升技能，無論是初次尋職、轉換跑道或欲精進專業技能的民眾，皆可透過公立就業服務機構與台灣就業通網站獲得相關資訊。

薪資 求職 職缺

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