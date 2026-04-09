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雇主募移工未來需「全包」費用 兩產業有3年調適期 家庭雇主未納入

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今於立法院社福及衛環委員會進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今於立法院社福及衛環委員會進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告。記者葉冠妤／攝影

禁止強迫勞動是國際趨勢，不少國際知名品牌全面要求供應鏈廠商實施移工「零付費」，由雇主支付移工仲介費、訓練費、機票等相關費用。勞動部洪申翰今表示，據台美對等貿易協定（ART）承諾，勞動部將推動修法，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費及相關費用，落實公平招募。

勞動部、經濟部、農業部今於立法院社福及衛環委員會進行「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告。

勞動部書面報告指出，為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，將修正「就業服務法」第5條及第40條，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為；並檢討修正仲介評鑑指標、精進直接聘僱服務等。

除此，勞動部也將推動修法，計畫3年內落實製造業及漁撈業雇主須於聘僱契約期間內支付移工海外招募費及相關費用，逐步符合國際規範。

勞動部長洪申翰詢答時說，這是ART承諾事項，但考量台灣中小企業多，需要一段調適過程，讓企業有能力因應。勞動部已經發布「企業防制強迫勞動參考指引」，接下來會展開相關宣導、修改仲介評鑑制度等，一步步引導企業，目標是3年內達成不得向移工收取相關費用。

農業部漁業署署長王茂城表示，針對境外聘僱的遠洋漁工，漁業署已經完成修法禁止收取招募費，未來外籍遠洋漁工來台工作零付費，但目前移工來源國端收費不夠透明，有關移工護照、健檢、服務費等總共收多少錢必須講清楚，否則雇主會不知所措，政府部門也很難跟雇主說明。

立法院 漁業署 雇主

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