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她在台積電待3年想離職 網提1條件勸三思：贏過很多傳產工程師

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在台積電工作3年的女網友因為人力及工作環境問題考慮離職，但多數人都以薪資為由勸她三思。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
一名在台積電工作3年的女網友因為人力及工作環境問題考慮離職，但多數人都以薪資為由勸她三思。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

不少人將進入台積電視為職涯目標，但也有人在高壓環境下萌生離職念頭。一名29歲女網友近日在Dcard發文表示，自己文學院學士畢業，曾在矽品精密工業任職1年，目前在中科台積電擔任工程技術員（OP）已3年，近期因工作壓力，開始思考「下山」的可能。

原PO提到，近來廠區人力吃緊，同事經常不在，她需要頻繁加班，而工程師也陸續被調離，導致工作負擔不斷增加。她說不少資深同事計畫領完年終後離職或退休，讓她擔心未來需長期承擔高強度工作，「不知道自己能撐多久」，也憂心年紀漸長後更難轉職，因而上網詢問「還有哪些不錯的公司可以去？」

貼文曝光後，留言幾乎一面倒認為台積電薪資高，勸她考慮清楚，「台積電的OP已經是OP界的霸主了，甚至吊打很多傳產的工程師了，再三思量」、「要考慮清楚啊，下山可是回不去喔！而且以技術員來說，應該沒有一家待遇能贏台積電」、「出去之後薪水砍半，妳能接受就離職吧」、「都三年了，應該再多兩年就可以嚐到甜美的果實（百萬年薪）了吧？」

也有不少內部員工提出建議，認為與其貿然離職，不如善用公司內部轉職制度（JOS），尋找較適合的職缺或廠區，「我建議JOS到新廠，機台少，蠻爽的」、「何不JOS勒？現在的福利是外面比不上的，或者轉廠之後總有機會回去的」、「不然JOS到隔壁AP5去試試？封裝廠機台少人力也精簡，但可能就是代班會少一點」、「那妳申請JOS啊？真的不行再走也不遲，反正妳都做準備要下山了」。

之前也曾有一位在台積電工作10年的老鳥，因身體因素萌生離職念頭，但又不知道「下山後」該怎麼辦，多數網友也以薪資優於其他行業為由，勸他考慮清楚，畢竟要再找到高薪行業真的很難，因此最好別輕易離職。

台積電 離職 薪資

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