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老闆配偶、股東等6類人職場性騷比照最高負責人 勞工可向地方政府申訴

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今修正發布「性別平等工作法施行細則」，明列六類與最高負責人職務相當之人如果性騷擾員工，需負與對外代表人相同責任，被害人可直接向地方主管機關申訴，如經認定屬實可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。圖／勞動部提供
勞動部今修正發布「性別平等工作法施行細則」，明列六類與最高負責人職務相當之人如果性騷擾員工，需負與對外代表人相同責任，被害人可直接向地方主管機關申訴，如經認定屬實可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。圖／勞動部提供

勞動部於今修正發布「性別平等工作法施行細則」第4條之2，明確定義「最高負責人」，若公司董（理）監事、持股逾20%股東、負責人配偶、血親等六大類與最高負責人職務相當的人，性騷擾員工時就比照最高負責人，被害人可直接向地方政府申訴，經查明屬實，性騷行為人最重可開罰到100萬元。

勞動部條平司黃琦雅表示，性工法修法後，針對性騷擾被申訴人是公司最高負責人的時候，因難秉持客觀、公正的調查原則，因此特定明定申訴人可直接找地方政府申訴。

她進一步說，新法上路後，民間團體、當事人、地方政府皆反映「最高負責人」定義模糊，只能依地方政府個案認定，恐影響申訴人救濟權益，因此經專家學者討論，參考大量解僱法禁止出境的實際負責人概念，明列6大類與代表人職務相當的人，當這六類人性騷員工時，將比照最高負責人。

黃琦雅表示，這六類人員包括：（一）現任或曾任董事（理事）或監察人（監事）者（二）持有百分之20以上股份者（三）經工會、股東、協力廠商或性騷擾事件申訴人，指認為與代表人職務相當之人，並有具體事證者（四）代表人之配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內血親之配偶、配偶之三親等內血親或其配偶者（五）代表人經改選尚未辦理登記者（六）位居特殊重要職位者

此外，黃琦雅指出，今年公布的性騷相關統計項目新增最高負責人，2025年通報的職場性騷案件總共2527件，其中1422件成立，占比56.3%。性騷被申訴人為最高負責人而向地方政府申訴的有109件，占17.5%，有33件成立。

職場 性騷擾 勞動部

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