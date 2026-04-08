職場性騷最重罰百萬元 新增「公布最高負責人」申訴統計

勞動部8日修正發布《性別平等工作法施行細則》第4條之2，補充解釋《性別平等工作法》所定「最高負責人」，修正後明列之六類與最高負責人職務相當之人如對受僱者有性騷擾行為，需負與對外代表人相同責任，被害人無須待公司內部調查程序，可直接向地方主管機關申訴。

勞動部強調，如經認定有職場性騷擾行為，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞動部說明，實務上員工遭受公司董事長配偶、董事或位居事業單位重要職位等非登記對外代表人性騷擾時，難以期待公司能依《性別平等工作法》規定，對性騷擾事件之查證，秉持客觀、公正、專業原則。

又依《性別平等工作法》規定，除事業單位對外代表人外，其他「與代表人職務相當之人」對員工性騷擾時，由地方政府個案認定。

因此，勞動部為保障受僱者及求職者之申訴權益，協助各地方政府有明確認定依據，並強化有實質控制權之經營者性騷擾防治義務，修正發布《性別平等工作法施行細則》第4條之2，明確規範所稱「與代表人職務相當之人」，為實質執行代表人業務或實質控制組織人事、財務或業務經營者。

性工法施行細則修正後，受僱人如遭以下六類人員職場性騷擾，可依法逕向地方主管機關提起申訴，以保障受僱者及求職者權益。

六類人員包含：

1. 現任或曾任董事（理事）或監察人（監事）者

2. 持有20%以上股份者

3. 經工會、股東、協力廠商或性騷擾事件申訴人，指認為與代表人職務相當之人，並有具體事證者

4. 代表人配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內血親之配偶、配偶之三親等內血親或其配偶者

5. 代表人經改選尚未辦理登記者

6. 位居特殊重要職位者

勞動部補充，每年會針對職場性騷擾申訴案件概況進行公布，2025年度地方主管機關受理件數共計621件，其中本次公布項目新增「被申訴人屬最高負責人或僱用人」之統計項目，計109件，占17.6%，申訴人以女性占83.9%居多，申訴人之年齡別以25-44歲居多，占53.4%。