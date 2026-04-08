快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部推「婦女再就業計畫」 助二度就業婦女回歸工作重拾職涯信心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
桃竹苗分署運用「婦女再就業計畫」協助41歲的小雅（化名）順利重返職場，並穩定就業自我實現。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署運用「婦女再就業計畫」協助41歲的小雅（化名）順利重返職場，並穩定就業自我實現。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

為協助離開職場180日以上的婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」提供自主訓練獎勵、再就業獎勵及職場支持輔導獎勵等措施，鼓勵婦女精進技能、順利回到職場，同時提升雇主提供彈性工時職缺的意願。勞動力發展署桃竹苗分署指出，先前協助41歲的小雅（化名）重返職場，讓其在兼顧家庭責任的同時，還能找回職涯發展的信心與動力。

桃竹苗分署指出，小雅大學畢業後即投入軟體服務產業，婚後仍穩定就業，懷孕生子後申請留職停薪照顧家庭，但因原職需加班且缺乏彈性工時，難以兼顧育兒需求，決定離開職場另尋發展機會，想重新投入求職後，多數職缺工時難以配合接送與照顧孩子，求職過程不順，待業近一年。

然而，隨著家中經濟壓力增加，小雅主動走進竹北就業中心，經就服員諮詢下，發現她擁有16年的多媒體設計經驗，及接送孩童等家庭需求。就服員運用「婦女再就業計畫」中雇主工時調整獎勵計畫，最終成功媒合至矽格股份有限公司擔任客服管理師。

矽格股份有限公司體恤員工的家庭需求，特別提供彈性工作時間，讓小雅接軌職場得以順利，並重拾職涯自信心，矽格股份有限公司也為響應政府政策，提供各項友善措施，並同步僱用7名失業婦女，其中小雅已穩定就達逾1年，展現企業支持二度就業婦女的責任。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部啟動「婦女再就業計畫」運用獎勵措施促進就業，計畫包含「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高獎勵3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，可獎勵1.5萬到6萬元；「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，最高獎勵6萬元。

求職 職場 職涯

延伸閱讀

婦女再就業 獎勵金申請門檻放寬

婦女再就業計畫放寬！離職半年找到工作 穩定就業可領6萬元獎金

工程師罹癌拚職場仍遭裁員 重新求職陷殘酷抉擇

婦女再就業計畫升級 獎勵雇主支持每位勞工最高6萬元

相關新聞

不是理工專屬！ 104人力銀行調查：新鮮人積極投身AI 應徵人數年增46%

104人力銀行調查企業職缺顯示，不只企業端歡迎新鮮人的AI相關工作機會大增，新鮮人投入AI職務的意願也正逐年提升。104人力銀行數據顯示，新鮮人積極投入AI職務，應徵人數年成長46%，2025年有超過7萬名新鮮人主動應徵AI相關職務，而且不只理工專屬，各科系新鮮人幾乎都積極應徵AI相關工作，顯示 「AI職能」成各領域新鮮人職涯鍍金關鍵。

新鮮人直接躋身AI新貴！6.7萬個AI工作機會 62%不限科系

隨著AI技術全面進入產業落地期，社會新鮮人踏入職場的第一份工作，可望直接躋身「AI新貴」行列。104人力銀行數據顯示，新鮮人積極投入AI職務，且2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會則已突破6.7萬個，其中有62%不限科系，其次包含工程、數學及電算機科學、商管學科類都是企業徵求的熱門科系，無論理組生或文組生，只要「敢出發就有路」。

婦女再就業計畫放寬！離職半年找到工作 穩定就業可領6萬元獎金

勞動部今公告修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅降低申請門檻，凡照顧家庭、健康、職涯等各種因素離職180天以上的女性都適用，也不再規定須透過公立就業服務機構找工作才能申請就業獎勵金，在人力銀行、親友社群介紹等方式求職，穩定就業3個月後，就可領到6萬元的就業獎勵金。

科技業管太嚴？她見1規定超衝擊 過來人揭原因：很合理

科技公司廁所需刷員工證引發網友熱議，一名女網友親見這一規定後表示震驚，認為「不近人情」。雖然部分人認同這是保護措施，但更多的科技業限制引發了對職場文化的討論。

婦女再就業計畫升級 獎勵雇主支持每位勞工最高6萬元

因應產業缺工及高齡社會的來臨，勞動部7日說明，修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，積極協助長期離開職場的婦女排除就業障礙，運用「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「職場支持輔導獎勵」，鼓勵提升專業職能及營造友善職場，支持婦女返回職場穩定就業自我實現。

「AI 新貴」時代來臨！ 6.7萬個職缺、逾六成不限科系

職場正迎來一波「AI新貴」浪潮。根據104人力銀行最新統計，2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會已突破6.7萬個，其中高達62%的職缺不限科系。這顯示AI已不再是理工背景的專利，而是橫跨文理組的職場必備通識，只要具備數位工具應用能力，社會新鮮人起步就能為職涯鑲金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。