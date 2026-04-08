勞動部推「婦女再就業計畫」 助二度就業婦女回歸工作重拾職涯信心

為協助離開職場180日以上的婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」提供自主訓練獎勵、再就業獎勵及職場支持輔導獎勵等措施，鼓勵婦女精進技能、順利回到職場，同時提升雇主提供彈性工時職缺的意願。勞動力發展署桃竹苗分署指出，先前協助41歲的小雅（化名）重返職場，讓其在兼顧家庭責任的同時，還能找回職涯發展的信心與動力。

桃竹苗分署指出，小雅大學畢業後即投入軟體服務產業，婚後仍穩定就業，懷孕生子後申請留職停薪照顧家庭，但因原職需加班且缺乏彈性工時，難以兼顧育兒需求，決定離開職場另尋發展機會，想重新投入求職後，多數職缺工時難以配合接送與照顧孩子，求職過程不順，待業近一年。

然而，隨著家中經濟壓力增加，小雅主動走進竹北就業中心，經就服員諮詢下，發現她擁有16年的多媒體設計經驗，及接送孩童等家庭需求。就服員運用「婦女再就業計畫」中雇主工時調整獎勵計畫，最終成功媒合至矽格股份有限公司擔任客服管理師。

矽格股份有限公司體恤員工的家庭需求，特別提供彈性工作時間，讓小雅接軌職場得以順利，並重拾職涯自信心，矽格股份有限公司也為響應政府政策，提供各項友善措施，並同步僱用7名失業婦女，其中小雅已穩定就達逾1年，展現企業支持二度就業婦女的責任。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部啟動「婦女再就業計畫」運用獎勵措施促進就業，計畫包含「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高獎勵3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，可獎勵1.5萬到6萬元；「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，最高獎勵6萬元。