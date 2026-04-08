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不是理工專屬！ 104人力銀行調查：新鮮人積極投身AI 應徵人數年增46%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI深入各行各業，促使新世代也積極投入AI相關工作。示意圖。（路透）
AI深入各行各業，促使新世代也積極投入AI相關工作。示意圖。（路透）

104人力銀行調查企業職缺顯示，不只企業端歡迎新鮮人的AI相關工作機會大增，新鮮人投入AI職務的意願也正逐年提升。104人力銀行數據顯示，新鮮人積極投入AI職務，應徵人數年成長46%，2025年有超過7萬名新鮮人主動應徵AI相關職務，而且不只理工專屬，各科系新鮮人幾乎都積極應徵AI相關工作，顯示 「AI職能」成各領域新鮮人職涯鍍金關鍵。

104人力銀行觀察近三年畢業的新鮮人應徵趨勢發現，2025年新鮮人主動應徵AI相關職務的人數與前一年相比增長46%，且光是今年第一季的主動應徵人數就已占去年全年度的44%。其中，受到新鮮人青睞的產業除了核心的「電子資訊/軟體/半導體業」與「一般製造業」，「法律/會計/顧問/研發/設計業」也強勢入榜，期望投入知識密集型服務領域的新鮮人，亦期望透過AI建立人機協作的數位競爭力

進一步分析新鮮人科系與對應職類，「商業管理學科」應徵表現最為活躍，主要應徵行銷、業務、專案產品管理類等AI應用相關職務，「工程學科」緊追在後，2025年全年有超過萬名新鮮人主動應徵AI工作，「數學及電算機科學學科」位居第三，主要應徵工程研發、製程規劃類等職務，落實「理工研發技術、商管落地應用」的AI發展軌跡。

面對趨勢浪潮，新鮮人若能將第一份工作結合AI職能，可望成為職涯長期抗通膨的致勝關鍵。想探索更多工作機會、搭上AI列車，104人力銀行在7月4日於台北世貿一館將舉行「2026職涯博覽會」，包含台達電、美光、東京威力科創等300家頂尖知名企業將現場徵才。

人力銀行 競爭力

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