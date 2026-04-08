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新鮮人直接躋身AI新貴！6.7萬個AI工作機會 62%不限科系

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
今年又有不少大學新鮮人將投入就業，104人力銀行調查顯示，第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會則已突破6.7萬個。畢業生示意圖。圖/本報資料照片
今年又有不少大學新鮮人將投入就業，104人力銀行調查顯示，第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會則已突破6.7萬個。畢業生示意圖。圖/本報資料照片

隨著AI技術全面進入產業落地期，社會新鮮人踏入職場的第一份工作，可望直接躋身「AI新貴」行列。104人力銀行數據顯示，新鮮人積極投入AI職務，且2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會則已突破6.7萬個，其中有62%不限科系，其次包含工程、數學及電算機科學、商管學科類都是企業徵求的熱門科系，無論理組生或文組生，只要「敢出發就有路」。

新鮮人求職季即將起跑，各大企業也紛紛參與各大專院校徵才博覽會，廣納新血加入。104人力銀行觀察，2026年第一季歡迎新鮮人的AI工作機會，依產業，「電子資訊/軟體/半導體業」工作機會3萬個居冠，邀請新鮮人加入AI發展核心領域，第二為朝向智慧工廠的「一般製造業」釋出1萬個工作機會，看中年輕人對於自動化設備的快速上手能力，第三為「批發/零售/傳直銷業」5千個工作機會，期盼借重「AI原住民」對消費趨勢的敏銳度，導入AI提升精準行銷與營運效率。

從職務類型分析，企業對應用端的需求已逐步超越單純的技術研發，「資訊軟體系統類」共有1.3萬個工作機會位居第一，期待新鮮人成為資訊架構成形的即戰力，「操作/技術/維修類」與「客服/門市/業務/貿易類」8千個並列第二，超越「研發類」7千個，新鮮人靈活的應變能力與對數位工具的低學習門檻，能彈性應用AI工具轉化為企業實際獲利，成為數位轉型的關鍵力量。

至於學科分布，在6.7萬個AI工作機會中，「不限科系」4.1萬個佔最多數；指定學科的工作機會中，「工程學科」2.4萬個第一、「數學及電算機科學學科類」1.3萬個第二、「商業及管理學科」9千個第三，顯示AI已成為橫跨文理組科系的職場通識，能掌握AI應用的能力，就有機會從第一份工作就為自己的職涯鍍金鋪路。

人力銀行

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