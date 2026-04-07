婦女再就業計畫放寬！離職半年找到工作 穩定就業可領6萬元獎金

勞動部今公告修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅降低申請門檻，凡照顧家庭、健康、職涯等各種因素離職180天以上的女性都適用，也不再規定須透過公立就業服務機構找工作才能申請就業獎勵金，在人力銀行、親友社群介紹等方式求職，穩定就業3個月後，就可領到6萬元的就業獎勵金。

為鼓勵曾退離職場的女性重回崗位，婦女再就業計畫提供個別化就業服務、「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「雇主工時調整獎勵」等措施，截至去年已協助9萬600名婦女。這次計畫升級有四大重點，包括放寬再就業獎勵申請條件並提高獎勵金額、放寬適用對象不限家庭因素、增列自主訓練獎勵時數、工時調整獎勵調整為職場支持輔導獎勵。

勞動部長洪申翰說，台灣女性勞參率與日韓美比較，中高齡女性勞參率未呈現Ｍ型回升，而是一路滑落，40歲以上勞參率的下降程度也比男性明顯。婦女再就業計畫就是希望讓每一位曾中斷職涯的女性，更有信心與力量重返職場實踐生命價值。

他表示，女性離職原因多樣，因此這次拿掉因家庭照顧離職的資格條件；計畫實施以來，也聽到不少人反映透過公立就業機構媒合、推介工作才能申請就業獎勵金，讓職缺選擇受限，因此這次也打開限制，往後無論是公立、民間就業機構、甚至是親友介紹的工作，只要穩定就業一段時間就能拿到獎勵金，獎金也翻倍，從原本的3萬提高到6萬元。

勞動力發展署副署長陳世昌說明，女性重返職場初期能否適應，是能不能穩定就業的關鍵，過去規定必須受僱同一個雇主90天才能領獎勵金，現放寬受僱滿30天可先拿1萬元，其後若離職可有60天的保留期，順利轉職繼續計算時間，按月領獎勵金，最長6個月，全時工作最高可拿6萬元，部分工時者最高3萬元。

同時，為鼓勵雇主協助二度就業女性，除讓彈性調整工時，也提供教育訓練、心理支持等資源，這次也將「雇主工時調整獎勵」改為「職場支持輔導獎勵」，獎勵金從每人每月3000元提高至5000元，最長12個月。陳世昌還說，3萬元自主訓練獎勵因過去未規定訓練課程時數，部分女性規畫時數偏短，提升職能效果不足，因此新增課程時數須達至少8小時。

來自北港的蔡小姐，婚後專心照顧子女、婆婆，已經離開職場數十年，直到先生因病倒下，蔡小姐不得不一肩扛起家庭經濟重擔，透過醫院社工轉介到就服站，並運用婦女再就業計畫的獎勵措施，幸運地找到食品廠的工作，現在工作一年多的她，回首尋職過程一把辛酸淚。蔡小姐說，沒想到自己還能勝任工作，老闆也很照顧她，她想鼓勵所有想再就業的女性勇敢站出來。

花蓮布農族的蕭小姐過去從事美容業，為照顧雙親返鄉，當父母雙雙離世，她也已經離開職場15年。受限偏鄉工作機會有限，蕭小姐一度迷惘，後來參與了原木手工筆課程，她用自主訓練獎勵金添購工具與設備，把雞舍改造成個人工作室，從製作手工筆的過程，找回了成就感。

陳世昌說，目前編列3.3億預算，自主訓練獎勵因提高時數限制，參與人數應不會有太大增幅，就業獎勵金人數則預期倍數成長，將再爭取就安基金。

「婦女再就業計畫」相關資訊可參考勞動力發展署網站（https://gov.tw/CBW），或洽公立就業服務機構，也可上台灣就業通網站查詢更多求職求才服務、職缺資訊，或撥打免付費客服專線0800-777-888。