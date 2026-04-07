婦女再就業計畫升級 獎勵雇主支持每位勞工最高6萬元

因應產業缺工及高齡社會的來臨，勞動部7日說明，修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，積極協助長期離開職場的婦女排除就業障礙，運用「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「職場支持輔導獎勵」，鼓勵提升專業職能及營造友善職場，支持婦女返回職場穩定就業自我實現。

勞動部自2023年9月起推動「婦女再就業計畫」，運用個別化就業服務、「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「雇主工時調整獎勵」等措施，協助因照顧家庭離開職場180日以上的婦女返回職場，截至2025年止已協助9萬600名婦女再就業。

為使各項獎勵措施更貼近實務需求，並擴大服務對象，此次「婦女再就業計畫」修正重點包括：

第一，放寬適用對象。不限家庭因素，凡離開職場180日以上之婦女皆可適用，婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並申請報名本計畫後，就業管道不限由公立就業服務機構推介就業或自行就業，只要符合受僱滿30日以上均得請領再就業獎勵。

第二，考量重返職場初期適應需求，新增參加計畫後受僱未滿90日者，自離職次日起60日內轉職再符合受僱滿30日，仍得申請再就業獎勵。全部工時獎勵金於就業滿90日一次發給3萬元，修正為就業每滿30日得請領業獎勵金1萬元，最高發給6萬元；部分工時由1.5萬元提高為3萬元。

第三，「雇主工時調整獎勵」修正為「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主調整工時或至少一項職場支持措施，獎勵金額由每人每月3千元提高為5千元，最長12個月，意即最高6萬元。同時修正婦女自主訓練獎勵，參與課程時數需至少8小時以上，完成訓練2萬元加上就業1萬元，共3萬元獎勵。

勞動部表示，此次修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，考量婦女選擇退離職場的原因，不論是因個人職涯發展、家庭照顧需求等諸多因素，亦或透過多元管道再就業，將政策目標聚焦於協助其排除重返職場之困境與障礙。

勞動部期盼，透過「自主訓練、獎勵支持與友善職場」三面向，從鼓勵提升職能、協助初期適應到提供職場支持措施，整合政府、雇主及婦女自身的努力，協助更多婦女重新投入勞動市場。

勞動部呼籲女性勞工，如有重返職場意願，或雇主有進用再就業婦女人力需求，可至勞動部勞動力發展署官網查詢「婦女再就業計畫」相關資訊，或洽公立就業服務機構提供協助，亦可上台灣就業通網站查詢更多求職求才服務、職缺資訊，或撥打免付費客服專線，由專人提供諮詢服務。