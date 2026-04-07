科技業管太嚴？她見1規定超衝擊 過來人揭原因：很合理

科技業連上廁所都要控管？一名女網友分享，日前陪男友到公司參觀時，意外發現廁所竟然需要刷員工證才能進入，讓她相當傻眼，直呼原本以為只是都市傳說，沒想到真的存在，甚至覺得有點「不近人情」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「遇過哪些很『蛤』的職場規定？」為題，指出自己陪男友到科技公司看工作環境，過程中注意到廁所門口設有門禁，必須刷員工證才能使用，讓她相當震驚。她坦言，過去曾聽說科技業對員工上廁所有諸多限制，但親眼見到仍覺得難以置信，直言「這真的是我看過最蛤的規定了」。

貼文一出後，不少網友都表示「我面試過一間公司，就是這樣規定，要拿員工證感應，廁所自動門才會打開」、「我哥說他公司請領衛生紙要登記...（廁所沒有）」、「我朋友在科技業，尿尿時間扣休息時間」、「蛤，我每天都要在公司上大號的怎麼辦」、「前公司有衛生紙配給制，一個部門一個月分發6包衛生紙」。

不過，也有部分網友回應「刷員工證才能用廁所沒什麼吧，妳是不是沒講完整？廁所不給外人用很正常啊」、「我們公司只有女廁要感應，而且只有女員工證才能開，這算是保護吧」、「以前公司廁所在大門外，別層都可以使用，所以才要刷卡，算是多一層保護措施吧」。

事實上，每間公司有不同的規定，但近期不少年輕的「00後」因獨特的職場作風，常被形容是來「整頓職場」。本站曾報導，一名網友抱怨00後的新人，包括「做事不會延伸思考、只顧自己訂午餐、不想參加應酬就直接拒絕、先訂好機票才請假、出國回來沒帶伴手禮、公事拖延但吃飯很積極、下班前提早收拾準時消失，以及對同事婚喪喜慶選擇不隨禮」，形容這些經驗堪稱「職場鬼故事」。

對此，有不少網友認為，問題不在年齡，而是舊有職場習慣本就該被檢討，像是交辦事情本來就該講清楚、下班就是私人時間、應酬等同加班等，至於紅包與伴手禮更不該成為道德綁架。