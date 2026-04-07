「AI 新貴」時代來臨！ 6.7萬個職缺、逾六成不限科系

職場正迎來一波「AI新貴」浪潮。根據104人力銀行最新統計，2026年第一季歡迎新鮮人的AI相關工作機會已突破6.7萬個，其中高達62%的職缺不限科系。這顯示AI已不再是理工背景的專利，而是橫跨文理組的職場必備通識，只要具備數位工具應用能力，社會新鮮人起步就能為職涯鑲金。

年輕族群對於投入AI產業展現高度積極性。104人力銀行數據指出，新鮮人應徵AI職務的人數呈爆發式成長，2025年主動應徵人數年增46%，總數超過7萬人。進入2026年後熱度持續不減，光是第一季的主動應徵人數，就已占去年全年度的44%，反映出新世代求職者渴望透過人機協作建立數位競爭力，將AI視為對抗通膨、提升身價的關鍵。

從產業分布來看，科技業仍是吸納AI人才的大本營。104人力銀行數據顯示，2026年第一季，「電子資訊/軟體/半導體業」提供3萬個工作機會居首位，鎖定發展核心技術；排名第二的則是「一般製造業」，釋出1萬個職缺，主要看中年輕人操作自動化設備與智慧工廠系統的能力；「批發/零售/傳直銷業」則以5,000個職缺位居第三，希望借重「AI原住民」對趨勢的敏銳度，提升精準行銷與營運效率。

學科門檻也隨之放寬。在6.7萬個AI職缺中，有4.1萬個標榜「不限科系」，占比超過六成。至於指定科系的職缺，則以工程學科2.4萬個最多，其次為數學及電算機科學類的1.3萬個，商業及管理學科則以9,000個排名第三。觀察實際投遞行為，「商業管理學科」的新鮮人應徵最為踴躍，主要鎖定行銷、業務及專案管理等應用端職務。

為了協助新鮮人接軌AI浪潮，104人力銀行將於7月4日在台北世貿一館舉辦「2026年職涯博覽會」。屆時預計有包括台達電、美光、東京威力科創等300家知名企業現場徵才。透過大規模的媒合活動，不僅提供理工人才研發舞台，也讓文組學生有機會發揮商管落地應用的專長，共同爭取進入AI領域的入場券。