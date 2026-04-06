菜鳥IG曬工作證「1畫面」被處分 網搖頭：簽了保密協議還敢發

隨著社群媒體普及，許多年輕世代習慣將生活點滴與職場動態分享在網路上，但若沒有拿捏好分寸，恐怕連第一份薪水都還沒領到就先砸了飯碗。近日，一名日本電視台的菜鳥員工才剛入職4天，就因為在Instagram上發布了一篇喜迎新工作的貼文，慘遭公司下達懲戒處分，引發網路熱烈討論。

據了解，這名日本電視台的新進員工為了慶祝自己順利入職，開心地在個人Instagram上發布了幾張手拿工作證的照片。然而，照片的致命傷並非證件本身，而是間接拍到了節目班表的畫面，不僅曝光自己的姓名與員工編號，更直接將藝人的私人行程與電視台內部專案機密公諸於世。

此舉嚴重違反了員工入職時簽署的保密條款（NDA）。事件曝光後，日本電視台高層迅速出手，對該名涉事員工祭出嚴厲的懲戒處分。

這起因「過度分享」引發的職場慘劇，迅速在台灣Dcard等論壇引起共鳴。有網友發文指出，現在許多年輕人喜歡把公司的大小事都PO上網，搞得許多公司的HR（人資部門）必須天天上網「海巡」監控員工的社群動態。發文者苦口婆心提醒，無論是在職場上遇到開心的事，或是累積了負面情緒，都不該衝動隨意放上社群平台，以免惹禍上身。

大批網友針對這名菜鳥的洩密行為頻頻搖頭，紛紛留言痛批：「簽了NDA（保密協議）還敢什麼都發，真的超白癡」、「日本對隱私和機密管控非常嚴格，沒被開除已經很萬幸了」、「這就是典型的活在網路關注裡，搞不清楚現實運作」、「這不是發工作證的問題，重點是洩漏藝人行程表啊，太沒有職業道德了」。

職場專家也藉此案例提醒新鮮人，分享就職喜悅是人之常情，但在按下發布鍵前，務必再三確認照片背景、電腦螢幕或文件內容是否涉及公司業務機密。將公事當作社群炫耀的資本，不僅顯示出缺乏資安意識，更可能為自己招來嚴重的法律與賠償責任。