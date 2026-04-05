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科技業百家爭鳴 年輕人卻只想進「台積電」？網一句話點破：圓夢靠它

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，竹科與各地科技園區公司林立，為何大家仍如此執著於「進入台積電」。圖／AI生成
有網友好奇，竹科與各地科技園區公司林立，為何大家仍如此執著於「進入台積電」。圖／AI生成

隨著AI浪潮席捲全球，台灣科技產業持續擴張，輝達在台布局、美光銅鑼新廠揭牌，將帶動大量高薪職缺，也讓不少年輕人將「進科技業」視為職涯目標。然而，有網友注意到在眾多企業選擇之中，「為何多數人仍將目光鎖定在台積電」？便在Dcard發文拋出疑問，引發熱議。

該網友表示，竹科與各地科技園區公司林立，提供優渥薪資的企業不只一家，但社群討論卻幾乎都圍繞台積電，從擔心被鎖黑名單、收不到面試邀約到害怕「感謝信」，彷彿進不了台積電就少了什麼。他不解，既然選擇這麼多，為何大家仍如此執著於同一家公司。

不少網友直言關鍵其實很現實，「就是為了錢」。有人以自身或觀察分享，台積電對新鮮人相對友善，即便剛入職仍在學習階段，也可能拿到百萬年薪，有人形容「第一年還在學，就有不錯收入」。也有留言點出，對部分科系而言，要找到同等薪資的公司並不容易，甚至有人坦言「為了靠近買房夢」，高薪仍是最大誘因。從產業面來看，台積電作為全球晶圓代工龍頭，確實具備穩定獲利與薪資競爭力，吸引人才集中並非沒有原因。

另一方面，也有從職場環境切入的討論。有網友認為，台積電制度完整、發薪準時且重視能力，「不少人覺得像天堂」；也有人指出，相較部分公司縮減培訓成本，台積電仍願意投入資源培養新人，因此錄取機會反而不見得更低。此外，也有聲音認為，外界對高工時的刻板印象未必全面，有些部門其實作息正常，整體待遇仍具吸引力。

不過，也有內行人提醒，熱門不代表最適合。本站曾報導，有國立清華大學電機研究所畢業生放棄「台積電」與「鴻海」，選擇加入IC設計公司瑞昱，引發熱列討論。有內行人指出，科技業其實存在許多外界較少關注但技術含量高、發展性佳的公司，頂尖電資背景學生的選擇也相當多元，在快速變動的科技版圖中，職涯選擇仍取決於個人志向與長期規劃，並非單一答案。

台積電 科技業 薪資 輝達

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