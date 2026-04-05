菜鳥做錯事老鳥不直說 主管超愛「1溝通方式」惹怒年輕人：浪費時間

對於剛踏入職場的年輕世代來說，比起工作內容的繁重，主管的「無效溝通」往往更讓人心累。近日有網友發文抱怨，自己經歷過幾份工作，發現許多主管在面對新人犯錯時，總愛用「反問法」來訓話，而不是直接點出錯誤並給予指導。

一名網友在Dcard工作板以「到底為什麼主管都那麼愛反問」為題發文，他無奈表示，自己目前打工過三個地方，每次遇到新人工作出現失誤時，主管都不直接說明錯在哪裡，而是一直用反問的方式要員工自己想。

原PO認為，這根本是超級沒意義的溝通，「直接跟我說哪裡做不好、怎麼改不就好了？」原本以為只是自己運氣差遇到少數，沒想到和身邊朋友聊過後，發現大家幾乎都遇過這類愛用反問法的主管，讓他真心不解，難道這些前輩都沒意識到這樣講話很沒意義嗎？

貼文曝光後，立刻引起廣大共鳴。許多過來人紛紛點出主管愛用反問法的背後原因，除了單純想施加壓力、展現官威外，更多時候其實是主管自己也拿不出解方。有網友一針見血地指出：「因為他自己也不知道，在等別人提出更好的方案，也沒有責任感不敢承擔」、「主管自己沒想法，總感覺可以更好，就退件了」、「機掰人都有反問式人格」。

也有網友分享超雷經歷，表示公司曾為了統一行政信件格式，主管特別把幾位女員工的Email收集起來，接著反問大家「是不是覺得有什麼需要改進的」，讓該名網友相當傻眼，直言主管如果不滿意，直接公布統一格式就好，讓大家猜謎根本毫無意義。

面對這種高壓又無效的管理方式，也有年輕網友分享自己的反擊招式。有人遇到主管狂念卻不給方向時，會選擇直接反問回去：「請問主管，如果是您通常會怎麼做呢？」藉此逼迫主管給出具體作法。

有網友分析，這其實反映了職場上的世代差異。上一代的主管多半受到傳統打罵教育影響，認為「讓你受挫、自己思考，學會了才是你的」，但對於重視效率的年輕世代而言，遇到問題直接討論、互相交流才是解決問題的最快途徑。