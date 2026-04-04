生孩子就難找工作？友善育兒職缺全台僅占六分之一

歡慶兒童節的同時，職場爸媽的辛勞也需要被看見。根據104人力銀行與勞動部最新數據顯示，台灣目前約有23萬個工作機會明確標註友善育兒福利，雖僅占整體缺口的六分之一，但隨著「以日申請」育嬰留停新制上路，男性申請比例大幅躍升至近五成，顯示職場文化正朝向性別平權與家庭支持轉型。

104人力銀行截至今年4月統計，線上120萬個工作機會中，約23萬個提供子女教育獎助學金、托嬰中心或家庭日等友善福利。若以產業別觀察，人才渴求度高的科技製造業最為大方，電子資訊、軟體及半導體業提供6.6萬個工作居冠，一般製造業以4.2萬個緊隨其後。

若從福利占比來看，金融投顧保險業與醫療保健業表現最亮眼，高達四成的工作機會均對職場爸媽展現高度友善。部分企業更祭出特色福利，如試管嬰兒與人工受孕補助、自辦免費夏令營等，試圖在搶才大戰中脫穎而出。

企業規模也直接影響育兒福利的優劣。104人資學院《2025-2026年薪資福利調查報告》指出，上市櫃公司在育兒津貼的提供率高達64.8%，遠高於非上市櫃公司的20.5%；子女教育獎助學金方面，上市櫃公司也有31.4%，非上市櫃公司僅3.5%。惟受限於硬體與法規限制，企業自辦托嬰中心的比例仍普遍偏低，上市櫃公司僅1.7%。

勞動部自今年起推動「以日申請育嬰留停」制度，累計今年1到3月，申請量已突破1萬筆。104人力銀行指出，要讓職場爸媽「敢用、能用、放心用」彈性假勤，企業需建立完善的職務代理人機制，或建置外部人才庫以備不時之需。針對因同仁請假而增加的工作負荷，建議主管提供激勵措施或形塑互助文化，並善用模組化的人資管理工具處理複雜的排班與計薪，以降低作業成本，真正落實友善職場