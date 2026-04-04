打造偏鄉最暖職場！新化分院獲護理友善典範醫院認證

衛生福利部台南醫院新化分院獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」偏鄉醫院類肯定，成為南台灣少數獲獎的基層醫療院所。院方表示，這項榮譽不僅肯定醫院在護理人力留任、職場環境優化及員工關懷上的努力，也代表新化分院在偏鄉醫療體系中，逐步建立起讓護理人員「留得住、做得好」的工作環境。

新化分院位於台南山區，長年肩負新化及周邊地區醫療照護任務。院方指出，近年積極營造友善職場，吸引不少原本在外地工作的護理師返鄉服務，也有在地媳婦、女婿選擇留在新化就業，兼顧工作與家庭。

院方表示，不少護理人員過去需長途通勤或離鄉工作，如今回到家鄉，不僅能就近照顧父母長輩，也減少往返奔波的時間與壓力，將更多時間留給家庭，進一步降低職業倦怠與離職率。

為減輕護理人員工作負擔，新化分院近年也導入護理AI輔助系統，應用於臨床紀錄、病人照護風險預警及作業流程優化。院方指出，透過科技協助，可減少護理人員文書與行政庶務，讓護理師將更多心力投入病患照護，提升醫療品質與效率。

除改善工作環境，院方也建立完整的職涯晉升制度，提供多元進修管道及獎勵津貼，鼓勵護理人員持續精進專業。院方認為，唯有讓同仁看得到未來、感受到被支持，才能真正留住護理人才。

護理科主任蘇睿寧表示，護理師是醫療體系的重要支柱，唯有讓護理同仁在友善、被尊重的環境中工作，才能提供更有溫度的醫療服務。此次獲得「護理友善職場典範醫院認證」，不僅是對護理團隊的肯定，也凸顯偏鄉醫療的價值與韌性。

分院長張耀仁表示，感謝衛福部醫福會執行長林慶豐長期支持，讓醫院在醫療品質、智慧醫療及永續發展上持續精進。未來新化分院將持續優化職場環境，讓醫院成為護理人員最穩固的後盾，也為偏鄉基層醫療樹立友善職場的新典範。

衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供