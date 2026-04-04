快訊

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

聽新聞
0:00 / 0:00

打造偏鄉最暖職場！新化分院獲護理友善典範醫院認證

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供
衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供

衛生福利部台南醫院新化分院獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」偏鄉醫院類肯定，成為南台灣少數獲獎的基層醫療院所。院方表示，這項榮譽不僅肯定醫院在護理人力留任、職場環境優化及員工關懷上的努力，也代表新化分院在偏鄉醫療體系中，逐步建立起讓護理人員「留得住、做得好」的工作環境。

新化分院位於台南山區，長年肩負新化及周邊地區醫療照護任務。院方指出，近年積極營造友善職場，吸引不少原本在外地工作的護理師返鄉服務，也有在地媳婦、女婿選擇留在新化就業，兼顧工作與家庭。

院方表示，不少護理人員過去需長途通勤或離鄉工作，如今回到家鄉，不僅能就近照顧父母長輩，也減少往返奔波的時間與壓力，將更多時間留給家庭，進一步降低職業倦怠與離職率。

為減輕護理人員工作負擔，新化分院近年也導入護理AI輔助系統，應用於臨床紀錄、病人照護風險預警及作業流程優化。院方指出，透過科技協助，可減少護理人員文書與行政庶務，讓護理師將更多心力投入病患照護，提升醫療品質與效率。

除改善工作環境，院方也建立完整的職涯晉升制度，提供多元進修管道及獎勵津貼，鼓勵護理人員持續精進專業。院方認為，唯有讓同仁看得到未來、感受到被支持，才能真正留住護理人才。

護理科主任蘇睿寧表示，護理師是醫療體系的重要支柱，唯有讓護理同仁在友善、被尊重的環境中工作，才能提供更有溫度的醫療服務。此次獲得「護理友善職場典範醫院認證」，不僅是對護理團隊的肯定，也凸顯偏鄉醫療的價值與韌性。

分院長張耀仁表示，感謝衛福部醫福會執行長林慶豐長期支持，讓醫院在醫療品質、智慧醫療及永續發展上持續精進。未來新化分院將持續優化職場環境，讓醫院成為護理人員最穩固的後盾，也為偏鄉基層醫療樹立友善職場的新典範。

衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供
衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供

衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供
衛生福利部台南醫院新化分院榮獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」（偏鄉醫院）。圖／新化分院提供

職場 護理師 醫院

延伸閱讀

健康永續行動家／北醫附醫永續醫療 從臨床現場實踐

健康永續行動家／北醫附醫院長施俊明 智慧醫療替醫護減壓

生產給付提升 勿忘「以產婦為中心」

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

相關新聞

科技業百家爭鳴 年輕人卻只想進「台積電」？網一句話點破：圓夢靠它

隨著AI浪潮席捲全球，台灣科技產業持續擴張，輝達在台布局、美光銅鑼新廠揭牌，將帶動大量高薪職缺，也讓不少年輕人將「進科技業」視為職涯目標。然而，有網友注意到在眾多企業選擇之中，「為何多數人仍將目光鎖定在台積電」？便在Dcard發文拋出疑問，引發熱議。

菜鳥做錯事老鳥不直說 主管超愛「1溝通方式」惹怒年輕人：浪費時間

對於剛踏入職場的年輕世代來說，比起工作內容的繁重，主管的「無效溝通」往往更讓人心累。近日有網友發文抱怨，自己經歷過幾份工作，發現許多主管在面對新人犯錯時，總愛用「反問法」來訓話，而不是直接點出錯誤並給予指導。

提離職秒被加薪8千！他陷兩難 過來人一面倒苦勸：快離開

一名網友提交辭呈後遭老闆提出加薪8000元，令他陷入兩難。不少網友呼籲他應該果斷離職，擔心留任將影響職涯發展，並擔心增加工作量。

辦公室噪音排行曝光！他列3大地雷 一票人崩潰：真的會抓狂

辦公室噪音地雷曝光，引發網友熱議！網友分享的噪音排名中，咀嚼聲、塑膠袋摩擦聲及清喉嚨聲成為最令人崩潰的聲音，引起共鳴，許多網友也分享了自己的職場噪音困擾。

打造偏鄉最暖職場！新化分院獲護理友善典範醫院認證

衛生福利部台南醫院新化分院獲第一屆「護理友善職場典範醫院認證」偏鄉醫院類肯定，成為南台灣少數獲獎的基層醫療院所。院方表示，這項榮譽不僅肯定醫院在護理人力留任、職場環境優化及員工關懷上的努力，也代表新化分院在偏鄉醫療體系中，逐步建立起讓護理人員「留得住、做得好」的工作環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。