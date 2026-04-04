提離職秒被加薪8千！他陷兩難 過來人一面倒苦勸：快離開

職場最難的選擇題再度上演！一名網友分享，原本打算離職轉換跑道，沒想到提出辭呈後，老闆立刻祭出「加薪8000元」的挽留條件，讓他瞬間陷入兩難，不知道該選擇留下還是離開？貼文曝光後，不少網友都苦勸她快離開這間公司。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己近期正在找新工作，已經向公司表達離職意願，沒想到老闆隨即將薪資從原本的32K調升到40K，希望他能繼續留下。面對突如其來的加薪，他坦言自己相當猶豫，一方面覺得待遇變好，但另一方面又擔心留在原職位只是在做雜事，長期下來反而會影響職涯發展。

貼文一出後，不少網友都苦勸「我會趕快走，因為你本來就值4萬，接下來就是無盡的情勒」、「代表他欠你8000很久了」、「只會讓老闆再增加8000元的工作量在你身上，過段時間你又會想離職了！」、「如果你很有自信下一個工作本來就該給你40k，那就現在立馬閃人！」、「留下來的話老闆心裏也會覺得你不忠誠」、「當你留下來看似昇到4萬，但他會丟一堆事情給你..」。

事實上，看似不起眼的職位，往往才是公司運作的關鍵。本站曾報導，一名網友分享，公司行政助理離職後，才發現對方長期默默扛下大量工作，包含文書處理、庶務安排、跨部門協調等雜事，甚至等同一人做三人份，最後公司不得不一次補上3名人力填補缺口。

對此，不少網友都表示「只要掛上助理，工作內容包羅萬象」、「我也是要離職在打交接事宜，才發現原來自己接很多工作」、「老闆都覺得行政很閒，做很多事錢又少」、「都是這樣，一個厲害的走了，才知道那個人的厲害，可以一打三」。