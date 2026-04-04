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辦公室噪音排行曝光！他列3大地雷 一票人崩潰：真的會抓狂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己最受不了的辦公室噪音排行榜，像是咀嚼聲、塑膠袋摩擦聲、清喉嚨聲，全都讓他直呼超煩。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己最受不了的辦公室噪音排行榜，像是咀嚼聲、塑膠袋摩擦聲、清喉嚨聲，全都讓他直呼超煩。示意圖／AI生成

辦公室每天相處，看似平靜，其實暗藏各種讓人崩潰的「聲音地雷」！近日一名網友分享，自己最受不了的辦公室噪音排行榜，像是咀嚼聲、塑膠袋摩擦聲、清喉嚨聲，全都讓他直呼超煩，超有感抱怨引發網友共鳴，紛紛列出自己的雷點。

這名網友在PTT以「辦公室的討厭噪音排名」為題，指出在辦公室多少都會有一些會讓人很躁的聲音，第一名是「吃東西的咀嚼聲」，還會邊看影片邊笑，第二名是「搓塑膠袋的聲音」，一直窸窸窣窣，第三名是「清痰聲」，認為對方可能抽菸抽太多或胃食道逆流。

這名網友進一步指出，自己沒有用以上噪音打擾過別人，因為平常沒有戴耳機的習慣，只要聽到這些聲音就會相當煩躁，也好奇大家在辦公室裡，最無法忍受的聲音是什麼？

貼文一出後，不少網友都表示「打嗝、剔牙」、「會一直自言自語碎碎唸嘆氣的」、「打呵欠聲音很大、吸吮齒縫菜渣聲吸一整下午，超噁」、「剔牙嘖嘖聲」、「我旁邊的會一直唉聲嘆氣，有夠吵」、「我左邊有一個會打飽嗝很大聲，很噁」、「擺那種太陽能搖擺小物，一直發出喀喀喀的噪音」、「機械鍵盤猛敲」。

此外，最多網友認為「剪指甲」是最不能接受的聲音，回應「剪指甲」、「絕對是剪指甲跟打呼」、「吸鼻涕、剪指甲、咀嚼」、「剪指甲無法接受」、「剪指甲、站在座位後面聊天」。

職場中讓人心累的，不只前述的辦公室背景音，還包括同事與主管的說話方式。本站曾報導，一名網友發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享最讓人翻白眼的職場用語。

對此，最多網友一致公認辦公室最討厭的話就是「你覺得呢？」、「你說呢？」，認為這類反問句最討厭，因為看似把決定權丟回來，但實際責任仍在下屬身上。

辦公室 噪音

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