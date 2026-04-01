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勞動基金2月單月收益4184億元 創歷史新高

中央社／ 記者張雄風台北1日電

勞動基金運用局今天公布最新基金運用績效，2月單月收益數為新台幣4184億元，刷新單月最高紀錄；主要是農曆春節後在資金回流及科技產業需求與基本面的支撐帶動下，台股表現回升。

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金最新績效，今年截至2月底，整體勞動基金規模為8兆854億元，收益數為8131億元，收益率為10.83%，2月單月收益為4184億元。

根據統計，歷年單月勞動基金收益，本期為單月最高；其次為今年1月的3947億元、2025年10月3006億元。

根據資料，新制勞退基金規模為5兆2917億元，收益率10.28%；舊制勞退基金規模1兆778億元，收益率16.95%；勞保基金規模為1兆4702億元，收益率10.56%；就保基金規模為1836億元，收益率0.30%；勞職保基金規模為378億元，收益率0.32%；積欠工資墊償基金規模為243億元，收益率為7.53%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為7687億元，收益率為10.17%；受農業部委託管理農民退休基金規模為277億元，收益率為12.15%。

勞金局發布新聞稿表示，回顧2月市場表現，美股市場在企業財報、通膨與就業數據等因素交互影響下高低震盪，而中東地緣政治衝突升溫也提高了市場避險情緒；不過整體而言，科技與AI相關產業仍被視為長期成長主軸，市場維持高檔整理格局。

台股方面，勞金局指出，2月適逢農曆春節長假，市場交易天數較少使得觀望氣氛濃厚，但春節後在資金回流及科技產業需求與基本面的支撐帶動下，台股表現回升。整體來看，2月金融市場呈現美股震盪整理、台股節後回溫的格局。

勞動基金

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