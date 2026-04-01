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顏慧欣傳生前疑遭職場霸凌 洪申翰：職場霸凌防治專章7月上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰。記者葉冠妤／攝影

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣上月因病離世，卻傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，近日也傳出駐美代表俞大㵢對外交官員霸凌。針對勞工的職場霸凌防治，勞動部長洪申翰說，職安法修法已增訂霸凌防治專章，專章及相關子法預計7月上路。

勞動部今於立院衛環委員會進行「職場霸凌申訴機制之檢討：以顏慧欣為例，如何建構員工心理健康與職場保障機制」等專題報告。

洪申翰受訪時表示，去年12月職安法修法，增訂了職場霸凌防治專章，勞動部職安署近日如火如荼進行研擬子法，近期將預告相關附屬法規，盼新修訂的霸凌防治專章相關子法能在7月1日上路。

勞動部書面報告表示，顏慧欣疑似遭受霸凌一案，當事人為政務人員，準用的是「公務人員保障法」。至於勞工端的職場霸凌防治，目前「職場霸凌防治準則」、「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案正進行法制作業程序，配套措施包括建置相關資訊系統、規畫專業人才培訓及宣導輔導資源、地方政府辦理職場霸凌防治業務的人力規畫與補助、中小企業遴聘外部調查專業人員補助。

行政院 勞動部 職場霸凌

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