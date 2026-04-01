聽新聞
0:00 / 0:00

釋出逾7千職缺！高雄正修科大就博會 電子搶才開薪7.2萬全場最高

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
正修科技大學昨舉辦校園就業博覽會，電子工程系師生團隊操控無人機展演，炒熱現場氣氛。記者郭韋綺／攝影
正修科技大學昨舉辦校園就業博覽會，電子工程系師生團隊操控無人機展演，炒熱現場氣氛。記者郭韋綺／攝影

正修科技大學昨辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出七千多個職缺搶才，涵蓋電子科技、服務、教育、金融等領域，其中華泰電子開出七萬兩千元工程師高薪最吸睛，媒合率估破八成。全球封測龍頭日月光因應AI浪潮擴大先進封裝製程布局，人才缺口逾千人。校長龔瑞璋表示，AI課程列全校必修，提升就業競爭力。

搶搭AI話題，就博會開幕科技感十足，由AI機器人引導進場，校長龔瑞璋以未來感亮眼造型亮相象徵引領學子邁向AI時代，電子工程系師生團隊操控無人機首登場展演，展現科技創新實力。

參展企業包含日月光投控、強茂、統一企業等指標企業，產業對技職人才需求強勁，吸引應屆畢業生投遞履歷、面試，日月光因應AI浪潮擴大先進封裝布局，大舉徵才。

龔瑞璋指出，今年畢業生估約四千多名，近年學校透過各項計畫資源與扎實教學，培養學生專業能力、職場素養，AI課程列全校必修，不分科系都要修，融入各自專業領域，培養學生實務應用能力，未來研議納入AI證照，讓學生具備多元技能與數位能力，提升職場競爭力。

勞工局訓練就業中心主任宋世宏說，這次徵才整體薪資水準明顯提升，反映產業升級成果。

就博會現場設履歷健檢、形象造型及職涯諮詢等專區，結合原民會就業服務資源，協助多元族群就業，讓就博會不僅是求職平台，也成為產業、教育與文化的交流場域。

日月光 職場 日月光投控 正修科技大學

延伸閱讀

台科大徵才博覽會 台積電等逾200企業參與、釋1.6萬職缺

台科大徵才博覽會登場 釋出1.6萬職缺

政大徵才博覽會釋1.5萬職缺 擴大時尚文創參與

北市就博會徵才 新鮮人盼起薪4萬元

相關新聞

釋出逾7千職缺！高雄正修科大就博會 電子搶才開薪7.2萬全場最高

正修科技大學昨辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出七千多個職缺搶才，涵蓋電子科技、服務、教育、金融等領域，其中華泰電子開出七萬兩千元工程師高薪最吸睛，媒合率估破八成。全球封測龍頭日月光因應AI浪潮擴大先進封裝製程布局，人才缺口逾千人。校長龔瑞璋表示，AI課程列全校必修，提升就業競爭力。

免憑證也行！即日起開放「行動電話認證」 申請老年給付、勞退金

勞保局今宣布，即日起開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金，免憑證、免出門。

工地遭師傅摸屁股！她求助老闆無門 過來人曝實用建議

一名工地女學徒遭師傅性騷擾，雖向老闆反映卻未獲有效處理，引發網友關注。根據《性別平等工作法》，雇主應對性騷擾事件採取調查措施，但實際執行存在困難。勞動部提供補助以協助處理相關申訴。

保全月薪38K太爽卻不安？他掙扎「趁年輕學其他技能」 內行人曝實用建議

一名24歲保全月薪38K，生活輕鬆卻對未來感到不安，開始思考學習其他技能的可能性。網友熱議建議持續工作並充實自己，探討保全行業的吸引力與挑戰。

少子化的隱藏元凶是天天打卡？38國研究證實：一週一天WFH 生育率暴增14%

少子化危機與遠距辦公革命，聽起來像是兩件不同領域的事，但一份由倫敦國王學院、史丹佛大學與普林斯頓大學合著，涵蓋全球38個國家的全面性研究發現：如果一對伴侶每週至少有一天能在家工作，他們不僅會生下更多孩子，也會計畫建立更大的家庭。

104人力銀行：企業HR用AI篩選履歷 可能觸法

企業HR能將求職者履歷上傳到ChatGPT等AI工具來做篩選嗎？104人力銀行人資長江錦樺指出，這個看似能大幅提升效率的行為，其實隱含極高的法律風險，恐將誤觸三大隱性地雷！當企業人資將包含完整個資的履歷提供給第三方AI平台，不僅觸動《個人資料保護法》的紅線，更可能涉及就業歧視，以及違反企業與人力銀行平台簽署的合約規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。