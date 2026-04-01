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釋出逾7千職缺！高雄正修科大就博會 電子搶才開薪7.2萬全場最高
正修科技大學昨辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出七千多個職缺搶才，涵蓋電子科技、服務、教育、金融等領域，其中華泰電子開出七萬兩千元工程師高薪最吸睛，媒合率估破八成。全球封測龍頭日月光因應AI浪潮擴大先進封裝製程布局，人才缺口逾千人。校長龔瑞璋表示，AI課程列全校必修，提升就業競爭力。
搶搭AI話題，就博會開幕科技感十足，由AI機器人引導進場，校長龔瑞璋以未來感亮眼造型亮相象徵引領學子邁向AI時代，電子工程系師生團隊操控無人機首登場展演，展現科技創新實力。
參展企業包含日月光投控、強茂、統一企業等指標企業，產業對技職人才需求強勁，吸引應屆畢業生投遞履歷、面試，日月光因應AI浪潮擴大先進封裝布局，大舉徵才。
龔瑞璋指出，今年畢業生估約四千多名，近年學校透過各項計畫資源與扎實教學，培養學生專業能力、職場素養，AI課程列全校必修，不分科系都要修，融入各自專業領域，培養學生實務應用能力，未來研議納入AI證照，讓學生具備多元技能與數位能力，提升職場競爭力。
勞工局訓練就業中心主任宋世宏說，這次徵才整體薪資水準明顯提升，反映產業升級成果。
就博會現場設履歷健檢、形象造型及職涯諮詢等專區，結合原民會就業服務資源，協助多元族群就業，讓就博會不僅是求職平台，也成為產業、教育與文化的交流場域。
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