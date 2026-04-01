釋出逾7千職缺！高雄正修科大就博會 電子搶才開薪7.2萬全場最高

少子化危機與遠距辦公革命，聽起來像是兩件不同領域的事，但一份由倫敦國王學院、史丹佛大學與普林斯頓大學合著，涵蓋全球38個國家的全面性研究發現：如果一對伴侶每週至少有一天能在家工作，他們不僅會生下更多孩子，也會計畫建立更大的家庭。

2026-03-31 06:20