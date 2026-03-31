快訊

孔令奇超正名媛老婆真面目曝光！超驚人背景起底「也跟孔子有關」

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

川普想收手…卻被盟友施壓續戰！這國家最鷹派「敦促展開地面入侵」

聽新聞
0:00 / 0:00

免憑證也行！即日起開放「行動電話認證」 申請老年給付、勞退金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起，勞保局開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金。記者葉冠妤/攝影
即日起，勞保局開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金。記者葉冠妤/攝影

勞保局今宣布，即日起開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金，免憑證、免出門。

勞保局企劃管理組組長吳美雲指出，近年推動各項線上申辦業務，提供民眾書面申請以外的多元選擇，不但節省往返寄送申請書件的時間，並且不受時空限制，24小時都能辦理。

她說，過去老年給付、勞退金、老農津貼等的線上申辦作業只能透過自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或金融電子憑證進行身分驗證，以去年來講，透過線上申辦的比率，是整體申請案的11.47%。

吳美雲說，這次進一步擴大開放「行動電話認證」也能申辦老年、退休給付，民眾不需要憑證也能完成身分驗證，適用對象是持有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信月租型行動電話門號的本國民眾。

勞保局說明，民眾申辦時於「勞保局e化服務系統」(https://edesk.bli.gov.tw/me/#/home)選擇「行動電話認證」登入，輸入個人資料、健保卡號、電信業者門號資料，並設定憑證密碼，經核對資料及閱讀條款勾選同意驗證成功後，即可依需要選擇申辦各項老年、退休給付。

勞動部提醒，行動電話門號須為申請人本人持有，且申辦過程須關閉Wi-Fi，以確保身分驗證及個人資料安全。詳細申辦流程可參考勞保局「行動電話認證登入申辦老年及退休給付懶人包」、「行動電話認證教學影片」。

老年給付 勞保 退休

延伸閱讀

星展銀行個人信貸串接 MyData 卡友最快15分鐘核貸

法巴人壽鼓勵指定聯絡人 6月底前申辦抽好禮

保單守護 法巴人壽推「指定聯絡人」服務 6月30日前申辦抽好禮

強化防詐　壽險業推保單指定聯絡人機制

相關新聞

免憑證也行！即日起開放「行動電話認證」 申請老年給付、勞退金

勞保局今宣布，即日起開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金，免憑證、免出門。

工地遭師傅摸屁股！她求助老闆無門 過來人曝實用建議

一名工地女學徒遭師傅性騷擾，雖向老闆反映卻未獲有效處理，引發網友關注。根據《性別平等工作法》，雇主應對性騷擾事件採取調查措施，但實際執行存在困難。勞動部提供補助以協助處理相關申訴。

保全月薪38K太爽卻不安？他掙扎「趁年輕學其他技能」 內行人曝實用建議

一名24歲保全月薪38K，生活輕鬆卻對未來感到不安，開始思考學習其他技能的可能性。網友熱議建議持續工作並充實自己，探討保全行業的吸引力與挑戰。

少子化的隱藏元凶是天天打卡？38國研究證實：一週一天WFH 生育率暴增14%

少子化危機與遠距辦公革命，聽起來像是兩件不同領域的事，但一份由倫敦國王學院、史丹佛大學與普林斯頓大學合著，涵蓋全球38個國家的全面性研究發現：如果一對伴侶每週至少有一天能在家工作，他們不僅會生下更多孩子，也會計畫建立更大的家庭。

104人力銀行：企業HR用AI篩選履歷 可能觸法

企業HR能將求職者履歷上傳到ChatGPT等AI工具來做篩選嗎？104人力銀行人資長江錦樺指出，這個看似能大幅提升效率的行為，其實隱含極高的法律風險，恐將誤觸三大隱性地雷！當企業人資將包含完整個資的履歷提供給第三方AI平台，不僅觸動《個人資料保護法》的紅線，更可能涉及就業歧視，以及違反企業與人力銀行平台簽署的合約規範。

職場需敬老尊賢？60歲新人到職竟「指揮」小主管 網嘆：客氣反被踩線

近年職場生態逐漸轉變，不少年輕世代剛踏入社會就展現高效率與專業能力，快速晉升管理職，與過去講求年資與資歷形成對比，也讓不同世代在工作態度上的差異更加明顯。近日就有一名網友分享自身經歷，身為部門小主管，卻遭遇一位年長近40歲的新人「職權越界」，忍不住拋問：「敬老尊賢的態度，真的需要帶進職場嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。