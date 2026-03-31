免憑證也行！即日起開放「行動電話認證」 申請老年給付、勞退金

勞保局今宣布，即日起開放民眾透過「行動電話認證」申辦勞保老年給付、國保老年給付、勞工退休金、老農津貼及農民退休儲金，免憑證、免出門。

勞保局企劃管理組組長吳美雲指出，近年推動各項線上申辦業務，提供民眾書面申請以外的多元選擇，不但節省往返寄送申請書件的時間，並且不受時空限制，24小時都能辦理。

她說，過去老年給付、勞退金、老農津貼等的線上申辦作業只能透過自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或金融電子憑證進行身分驗證，以去年來講，透過線上申辦的比率，是整體申請案的11.47%。

吳美雲說，這次進一步擴大開放「行動電話認證」也能申辦老年、退休給付，民眾不需要憑證也能完成身分驗證，適用對象是持有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信月租型行動電話門號的本國民眾。

勞保局說明，民眾申辦時於「勞保局e化服務系統」(https://edesk.bli.gov.tw/me/#/home)選擇「行動電話認證」登入，輸入個人資料、健保卡號、電信業者門號資料，並設定憑證密碼，經核對資料及閱讀條款勾選同意驗證成功後，即可依需要選擇申辦各項老年、退休給付。

勞動部提醒，行動電話門號須為申請人本人持有，且申辦過程須關閉Wi-Fi，以確保身分驗證及個人資料安全。詳細申辦流程可參考勞保局「行動電話認證登入申辦老年及退休給付懶人包」、「行動電話認證教學影片」。