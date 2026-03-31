快訊

台股失守季線！下跌795點收31,722點 今年3月下挫3,642點

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／AI、半導體人才荒 正修就博會企業搶才、薪資衝72K

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，電子工程系師生團隊操控無人機展演，炒熱現場氣氛。記者郭韋綺／攝影
正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，電子工程系師生團隊操控無人機展演，炒熱現場氣氛。記者郭韋綺／攝影

正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出7000多個職缺搶才，涵蓋電子科技、服務、教育、金融等領域，其中華泰電子開出72K工程師高薪最吸睛，媒合率估破8成。另外，全球封測龍頭日月光因應AI浪潮擴大先進封裝製程布局，人才缺口逾千人，校長龔瑞璋說，已將AI課程列為全校必修，提升就業競爭力。

搶搭AI話題，就博會開幕儀式科技感十足，由AI機器人引導進場，校長龔瑞璋以未來感亮眼造型亮相象徵引領學子邁向AI時代，電子工程系師生團隊操控無人機首登場展演，炒熱現場氣氛也展現科技創新實力。

參展企業包含日月光投控、強茂、統一企業等指標企業，產業對技職人才需求仍強勁，現場吸引不少應屆畢業生投遞履歷、面試，其中日月光因應AI浪潮擴大先進封裝布局，持續大舉徵才。

人資部HR李嘉偉表示，半導體職缺需求長期吃緊，預估今年人才需求逾千人，因此積極透過就博會與校園合作攬才，並與大專院校推動專班培訓人才，強化產學接軌，以因應先進製程與科技產業快速擴張的人力需求。

勞工局訓就中心主任宋世宏表示，近年高雄在AI與半導體產業已長期布局，配合推動S廊帶政策及AIoT產業，形塑高科技產業聚落，並與勞動部高屏澎東分署合作攜手頂大推動產學合作設立半導體學院，引進清華大學、陽明交通大學等校進駐設立教學與研究據點，強化在地人才培育。

宋世宏說，這次徵才整體薪資水準明顯提升，平均薪資約46K，最高可達72K，反映產業升級成果，他表示，高雄正從過去重工業城市，逐步轉型為以高科技產業為主軸的城市，市府也希望透過產業與就業機會提升，留住在地就學人才，同時吸引外縣市青年移居高雄發展，打造宜居且具競爭力的科技城市。

龔瑞璋指出，今年畢業生估計約4000多名，近年學校透過各項計畫資源與扎實教學，培養學生專業能力、職場素養，更將AI課程列為全校必修，不分科系都要修這門學分，融入各自專業領域，培養學生實務應用能力，未來研議納入AI證照，讓學生具備多元技能與數位能力，提升職場競爭力。

另外，就博會現場設置履歷健檢、形象造型及職涯諮詢等專區，由三民就業服務站提供一對一輔導，結合原民會就業服務資源，協助多元族群就業，融入文化與科技體驗，包括原民文化VR沉浸式展區與文創市集，讓就博會不僅是求職平台，更成為結合產業、教育與文化的多元交流場域。

記者郭韋綺／攝影
記者郭韋綺／攝影

正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出7000多個職缺搶才。記者郭韋綺／攝影
正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出7000多個職缺搶才。記者郭韋綺／攝影

正修科大校長龔瑞璋身穿未來感亮光服裝登場，象徵引領學子邁向AI時代。記者郭韋綺／攝影
正修科大校長龔瑞璋身穿未來感亮光服裝登場，象徵引領學子邁向AI時代。記者郭韋綺／攝影

華泰電子開出72K工程師高薪，吸引不少應屆畢業生投履歷、積極面試。記者郭韋綺／攝影
華泰電子開出72K工程師高薪，吸引不少應屆畢業生投履歷、積極面試。記者郭韋綺／攝影

日月光 陽明交通大學

延伸閱讀

2026僑生就業博覽會4/11台北場壓軸 企業搶攻國際人才

台科大徵才博覽會 台積電等逾200企業參與、釋1.6萬職缺

台科大徵才博覽會登場 釋出1.6萬職缺

靜宜校園徵才85家企業搶人才 企業重視跨域與職場態度

相關新聞

少子化的隱藏元凶是天天打卡？38國研究證實：一週一天WFH 生育率暴增14%

少子化危機與遠距辦公革命，聽起來像是兩件不同領域的事，但一份由倫敦國王學院、史丹佛大學與普林斯頓大學合著，涵蓋全球38個國家的全面性研究發現：如果一對伴侶每週至少有一天能在家工作，他們不僅會生下更多孩子，也會計畫建立更大的家庭。

104人力銀行：企業HR用AI篩選履歷 可能觸法

企業HR能將求職者履歷上傳到ChatGPT等AI工具來做篩選嗎？104人力銀行人資長江錦樺指出，這個看似能大幅提升效率的行為，其實隱含極高的法律風險，恐將誤觸三大隱性地雷！當企業人資將包含完整個資的履歷提供給第三方AI平台，不僅觸動《個人資料保護法》的紅線，更可能涉及就業歧視，以及違反企業與人力銀行平台簽署的合約規範。

職場需敬老尊賢？60歲新人到職竟「指揮」小主管 網嘆：客氣反被踩線

近年職場生態逐漸轉變，不少年輕世代剛踏入社會就展現高效率與專業能力，快速晉升管理職，與過去講求年資與資歷形成對比，也讓不同世代在工作態度上的差異更加明顯。近日就有一名網友分享自身經歷，身為部門小主管，卻遭遇一位年長近40歲的新人「職權越界」，忍不住拋問：「敬老尊賢的態度，真的需要帶進職場嗎？」

養成半年成為AI工程師？時薪上看9千元？一篇百萬人瘋傳的學習攻略

一篇名為「如何在6個月內成為AI工程師」（How to become an AI Engineer in 6 months）的文章，3月17日在社群平台X發布一天，便破190萬次瀏覽。該篇文章規劃了為期6個月的時間表，並附上學習資源，教讀者從零開始...

這職位往往被低估？她離職公司急補3人 網嘆：老闆都以為很閒

公司行政助理離職後，驚現工作量暴增，需三人接手，讓人意識到該職位的重要性。網友批評「助理工作包羅萬象」，並對公司應該重視此角色表示認同。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。