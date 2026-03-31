影／AI、半導體人才荒 正修就博會企業搶才、薪資衝72K

正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出7000多個職缺搶才，涵蓋電子科技、服務、教育、金融等領域，其中華泰電子開出72K工程師高薪最吸睛，媒合率估破8成。另外，全球封測龍頭日月光因應AI浪潮擴大先進封裝製程布局，人才缺口逾千人，校長龔瑞璋說，已將AI課程列為全校必修，提升就業競爭力。

搶搭AI話題，就博會開幕儀式科技感十足，由AI機器人引導進場，校長龔瑞璋以未來感亮眼造型亮相象徵引領學子邁向AI時代，電子工程系師生團隊操控無人機首登場展演，炒熱現場氣氛也展現科技創新實力。

參展企業包含日月光投控、強茂、統一企業等指標企業，產業對技職人才需求仍強勁，現場吸引不少應屆畢業生投遞履歷、面試，其中日月光因應AI浪潮擴大先進封裝布局，持續大舉徵才。

人資部HR李嘉偉表示，半導體職缺需求長期吃緊，預估今年人才需求逾千人，因此積極透過就博會與校園合作攬才，並與大專院校推動專班培訓人才，強化產學接軌，以因應先進製程與科技產業快速擴張的人力需求。

勞工局訓就中心主任宋世宏表示，近年高雄在AI與半導體產業已長期布局，配合推動S廊帶政策及AIoT產業，形塑高科技產業聚落，並與勞動部高屏澎東分署合作攜手頂大推動產學合作設立半導體學院，引進清華大學、陽明交通大學等校進駐設立教學與研究據點，強化在地人才培育。

宋世宏說，這次徵才整體薪資水準明顯提升，平均薪資約46K，最高可達72K，反映產業升級成果，他表示，高雄正從過去重工業城市，逐步轉型為以高科技產業為主軸的城市，市府也希望透過產業與就業機會提升，留住在地就學人才，同時吸引外縣市青年移居高雄發展，打造宜居且具競爭力的科技城市。

龔瑞璋指出，今年畢業生估計約4000多名，近年學校透過各項計畫資源與扎實教學，培養學生專業能力、職場素養，更將AI課程列為全校必修，不分科系都要修這門學分，融入各自專業領域，培養學生實務應用能力，未來研議納入AI證照，讓學生具備多元技能與數位能力，提升職場競爭力。

另外，就博會現場設置履歷健檢、形象造型及職涯諮詢等專區，由三民就業服務站提供一對一輔導，結合原民會就業服務資源，協助多元族群就業，融入文化與科技體驗，包括原民文化VR沉浸式展區與文創市集，讓就博會不僅是求職平台，更成為結合產業、教育與文化的多元交流場域。

記者郭韋綺／攝影

正修科技大學今天舉辦校園就業博覽會，超過百家企業、釋出7000多個職缺搶才。記者郭韋綺／攝影

正修科大校長龔瑞璋身穿未來感亮光服裝登場，象徵引領學子邁向AI時代。記者郭韋綺／攝影