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2026僑生就業博覽會4/11台北場壓軸 企業搶攻國際人才

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
僑委會自112年起擴大辦理僑生就業博覽會，「2026年僑生就業博覽會」4月11日台北場壓軸登場。圖／104人力銀行提供
僑委會自112年起擴大辦理僑生就業博覽會，「2026年僑生就業博覽會」4月11日台北場壓軸登場。圖／104人力銀行提供

為協助僑生順利留臺就業並強化企業國際人才布局，繼首站臺中場引發熱烈迴響後，僑務委員會3月28日移師港都，盛大舉辦「2026年僑生就業博覽會」高雄場。今年度最後一場「僑生就業博覽會」將於 4月11日在臺北壓軸登場。僑委會呼籲未能參與南部場次的同學，可持續利用「僑生 i 就業」平臺獲取資訊，並踴躍參與後續的臺北場次與校園巡迴說明會，及早規劃留臺職涯發展

僑委會副委員長張良民表示，高雄已經從過去以重工業為基礎的城市，開始華麗轉型，邁向智慧製造與科技發展的現代城市。他認為這不僅代表高雄的進步，也象徵臺灣整體經濟的發展，更展現南部在帶動國家經濟成長上的重要角色。

政府近年來高度重視人才政策的推動與精進，特別是在僑生培育方面，僑委會長期致力於推動僑生來臺就學與就業，並透過多元措施，協助僑生順利銜接職場。張良民指出，僑委會自民國103年起辦理產學攜手合作僑生專班，鼓勵技職體系學生來臺學習與實習。在南部地區，特別是高雄，產學合作專班的能量占比約四成，顯示高雄在技職教育與人才培育上的重要地位。

針對僑生最關心的留臺職涯規劃，張良民也帶來政策利多。他指出，政府正不斷精進各項留才政策，除持續推動「評點制」外，今年1月公布的「外國專業人才延攬及僱用法」修正案，讓應屆畢業生在覓職居留期間就能合法工作，不再為了畢業後的經濟來源而焦慮。此外，政府也縮短了外國人才取得永久居留的年限，並完善社會福利，目標就是要讓臺灣成為僑生實現抱負、成家立業的第二家鄉。

「2026年僑生就業博覽會」高雄場匯集 80 家優質企業提供逾千個職位。現場除企業徵才面談區外，另設置了由勞動部、內政部移民署及 Talent Taiwan 專家坐鎮的「服務諮詢區」，即時為僑生解答關於工作許可及居留的疑難雜症，也有專業人資提供一對一的「履歷健診」。今年度最後一場「僑生就業博覽會」將於 4月11日在臺北壓軸登場。

技職教育 職涯發展 高雄

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