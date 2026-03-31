保全月薪38K太爽卻不安？他掙扎「趁年輕學其他技能」 內行人曝實用建議

工作太輕鬆，真的就是理想狀態嗎？一名男網友分享，自己目前在當保全，雖然生活悠閒、薪水穩定，卻也開始對未來產生懷疑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「做保全該怎麼調適太爽的心情」為題，指出自己24歲，擔任夜班保全已1年，月休10天、薪資約3萬8千元，工作內容相當輕鬆，多數時間除了巡邏，就是用電腦娛樂或休息。

這名男網友坦言，巡邏時間大約20分鐘，其餘時間可自由安排，甚至住戶熟睡時自己也能小睡片刻，生活節奏相當規律。平時下班後，他會去公園或海邊散步，休假則與朋友釣魚、運動，但他也開始思考，是否該趁年輕多嘗試、學習技能，但又擔心轉職後無法適應高壓環境，而陷入兩難。

貼文一出後，不少網友都表示「你已比同齡人少走30年的彎路，建議直接待到退休」、「不是每個保全都這麼輕鬆，建議不要隨便換掉」、「保安才是王，你已經少走30年彎路，副作用就是承擔眾人羨慕的眼光」、「台灣薪水中位數差不多3萬8，如果不在雙北或新竹，其實真的可以繼續做，其他工作又累又危險」、「這麼輕鬆，是在哪裡？想當你的同事」、「如胸無大志，開心最重要」。

此外，也有網友建議「你可以充實自己啊，有空看書、學個外語、投資什麼的」、「我覺得你可以發展副業或研究理財，不一定要把工作辭了」、「可以利用假日去做臨工，別輕易辭掉爽缺」、「我建議每天抽出一點學習點自己喜歡的事物，讀書或培養愛好啥的，這樣生活才會豐富一點」。

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望從事自己有興趣的領域，也有人只單純追求高薪的待遇。本站曾報導，一名網友好奇，保全的時薪只有120、130元左右，為何一堆年輕人趨之若鶩跑去當保全？

對此，不少網友給出解答，回應「其實地點對的話，不一定比工時8小時的社畜累啊」、「雖然時薪看起來低，但有些大樓假日超閒，等於有些時間是滑手機就能拿薪水」、「我問過啊，有個少年是說他要準備考公務員」、「夜班的話有筆電網路，搞不好還能接案賺錢」、「我覺得大樓的CP值比較高，可以睡覺或追劇，認真的人還能讀書」。