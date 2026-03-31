工地遭師傅摸屁股！她求助老闆無門 過來人曝實用建議

職場性騷擾問題持續存在，讓不少人身心承受壓力。一名在工地工作的女網友分享，自己遭到師傅不當觸碰，向公司反映卻得不到實質處理，讓她相當無助。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「工地女生好欺負？」為題，指出自己從學徒一路做到半技工，原本以為工頭師傅人不錯，沒想到近期對方開始出現不當行為，時常觸碰她的腰部與屁股，儘管她多次暗示、甚至明確表達不舒服，對方仍未收斂。

這名女網友進一步說明，後來她向老闆反映此事，雖一度被調離現場，但公司最終卻以「仍需要該師傅」為由，表示無法處理此事件，讓她相當傻眼，也無奈詢問網友該如何應對？

貼文一出後，不少網友都表示「其實妳可以直接離開那家公司，做裝潢的木工又不是只有那家在做」、「工地對女生真的好不友善」、「換案場就好，工地就是這樣，好人爛人都有」、「好不好欺負，妳老闆態度不是說明一切了嗎？」、「師傅完全知道他自己在幹嘛，老闆護不住妳請離職，以後工作身上裝密錄器自保」、「辛苦了，女生做裝潢不簡單，剛出社會被吃豆腐是常有的事」、「提告啊，不然呢？他敢性騷擾，妳不敢告？」。

事實上，根據勞動部官網指出，《性別平等工作法》規定，雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查。事業單位無論規模大小，均應依法辦理，但現行法令對於僱用受僱者未達100人之雇主，未強制規定於處理性騷擾申訴時應有外部專業人士參與調查。

勞動部說明，114年4月1日後接獲之工作場所性騷擾申訴案件可享有補助，僱用受僱者未達30人之雇主，補助所支付費用之9成；僱用受僱者30人以上未達100人之雇主，補助所支付費用之8成，每案最多補助1萬5000元。符合申請補助條件的雇主，都可向登記所在地之勞工行政主管機關詢問及提出申請。