職場需敬老尊賢？60歲新人到職竟「指揮」小主管 網嘆：客氣反被踩線

近年職場生態逐漸轉變，不少年輕世代剛踏入社會就展現高效率與專業能力，快速晉升管理職，與過去講求年資與資歷形成對比，也讓不同世代在工作態度上的差異更加明顯。近日就有一名網友分享自身經歷，身為部門小主管，卻遭遇一位年長近40歲的新人「職權越界」，忍不住拋問：「敬老尊賢的態度，真的需要帶進職場嗎？」

該網友在Dcard發文，表示自己今年25歲，擔任小主管，而近期公司新進一位60多歲的同事，過去擁有長達25年的管理經驗。原PO坦言，一開始因對方年紀與資歷，都以相當禮貌的態度對待，也體諒對方需要時間適應新制度。然而隨著相處時間拉長，卻發現對方不僅多次對自己布達的工作提出反駁，甚至出現明顯越界情況。原PO認為無論過去經歷如何，仍應遵守現有職權分工，直言自己的尊重反而被當成退讓，讓他開始懷疑職場是否需要「敬老尊賢」。

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人力挺原PO，認為職場應以角色與制度為優先。有網友直言，「尊重不是看年齡，是看做人」，若一再退讓只會被測試底線；也有人提醒，主管若沒有展現權威「就只是掛名」，強調該硬的時候不能心軟。更有留言直白表示「不用特別敬老，工作就是各司其職」，認為過度客氣反而容易被踩線。

不少人也分享自身「帶年長新人」的經驗。有網友苦笑表示，「不用到60歲，40幾歲新人就夠頭痛」，形容對方教學時不專心、不做筆記，還會用自認高效率的方式來做事；甚至有人吐槽，「用完東西還叫我收回去」，加上愛指使他人與打小報告，讓人直呼像在經歷「職場鬼故事」。也有留言指出，有些年長新人會習慣性頂嘴或先替錯誤找理由，「不改只解釋」讓帶領者相當無力。

當然，也有較理性的聲音認為問題未必單純來自年齡。有網友提出，「你們職位一樣卻能分配工作，可能是上層沒講清楚」，推測權責界線模糊，才讓新人誤以為雙方地位平行。另有人建議應「恩威並濟」，在維持基本尊重的同時，也要明確表達權限，避免誤解持續擴大。

隨著職場生態快速更迭，不同世代在價值觀與工作態度上的差異，也使管理方式面臨新挑戰。本站曾報導，相較過去強調吃苦與資歷，新一代更重視付出與回報的對等，例如傾向拒絕無必要加班，面對非職責範圍工作會表達立場，遇到不合理指責也更敢回應。從過去被稱為「00後整頓職場」的一代，如今已逐步成為主管，也讓職場氛圍在互動與分工上產生新的變化。