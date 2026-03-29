養成半年成為AI工程師？時薪上看9千元？一篇百萬人瘋傳的學習攻略

摘要 一篇在X平台上暴紅的文章指出，成為AI工程師的關鍵在於「動手實作」與具備「軟體工程基礎」，透過為期半年的系統化練習，就有機會從零掌握相關技能。

一篇名為「如何在6個月內成為AI工程師」（How to become an AI Engineer in 6 months）的文章，3月17日在社群平台X發布一天，便破190萬次瀏覽。該篇文章規劃了為期6個月的時間表，並附上學習資源，教讀者從零開始，成為一個能獨自接案的工程師。

該文指出，現在企業和市場迫切需要的AI工程師，是能將現有AI模型轉化為可實際應用的產品並部署上線的人才，因此，讀理論並非你的首要任務，動手實作才是重點。

如何用6個月成為AI工程師？

以下是該篇文章規劃的每月重點：

‧第一個月：打好Python與軟體工程基礎，成為能獨立寫程式的開發者。 ‧第二個月：學習串接LLM API與提示詞工程，打造真實的AI應用程式。 ‧第三個月：掌握檢索增強生成（RAG）技術，讓AI根據專屬文件精準回答問題。 ‧第四個月：開發能自主使用工具與執行複雜任務的AI代理（Agents）與自動化工作流。 ‧第五個月：學習部署產品、維持穩定性與控管成本，讓AI應用程式能正式上線運行。 ‧第六個月：選擇專業領域深入實作專案，建立作品集以投入就業或接案市場。

如果你是沒有工程背景的人，第一個月的訓練至關重要。文章強調，AI工程的本質就是軟體工程，未來6個月的實作內容，包含串接模型API、管理對話狀態或部署應用程式等，都預設了你已經具備編寫Python程式碼、操作終端機及管理程式碼庫的能力。

初學者很容易在完全不了解API、後端基礎或產品架構的情況下，直接跳級學習撰寫提示詞或開發AI代理，這會導致在實作時滿是困惑，且幾乎學不到真正實用的技能。

不過，第一個月的學習目標設定為「堪用」即可，不必逼迫自己成為深諳理論的資工系教授，只要能做到「不頻繁Google基礎語法，就能自信寫出簡單程式」便已足夠。

AI工程師薪水多少？

文章指出，只要在這6個月內不斷「實作並發布專案」，向市場展示你打造的真實產品，就有機會成為市場上超搶手的AI專家，主要有3種發展方向：

如果你在美國工作，目前開發AI代理（Agents）的時薪高達175至300美元（約新台幣5579至9564元），實作RAG的時薪為150至250美元（約新台幣4782至7970元）。還曾有開發者僅花2週為律師事務所建置文件摘要工具，便有8000美元（約新台幣25萬5064元）進帳。

若選擇全職就業，初階AI工程師年薪約9萬至13萬美元（約新台幣286萬至414萬元），資深人員可達35萬美元（約新台幣1116萬元）以上。若作企業顧問，單次協助建立自動化客服系統，也能收費1000至4000美元（約新台幣3萬1883至12萬7532元）。

面對AI時代出現的新機會，文章告誡「學習」和「實際去做」之間有道巨大的鴻溝，而多數人永遠卡在學習這關停滯不前。現在就開始在X、LinkedIn或任何社群平台上分享你學習到的知識，最好的工作機會往往降臨在樂於展現自我的人身上。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文養成半年成為AI工程師？時薪還上看9千元？一篇百萬人瘋傳的學習攻略》