南市府115年首場大型就博會登場 初步媒合率逾5成

「長照安排假」有望嗎？勞動部長洪申翰今表示，都願意正向討論，但必須視長照3.0上路後，有多少人、在什麼情境有需求，需要多少時間的假，才能進入經費思考，也必須評估不同預算財源的適配性。

2026-03-26 10:44