南市府115年首場大型就博會登場 初步媒合率逾5成
台南市政府今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，今天在善化區文康育樂中心登場，94家廠商釋出4080個工作機會，初步媒合率逾5成。
今天「台南好生活 台南呷頭路」大型就博會，徵才廠商涵蓋服務業、傳產業、科技業等，月薪新台幣3萬5000元以上占職缺總數逾5成。就博會地點在善化區，主因是鄰近南科和樹谷園區，產業鏈體系創造許多就業機會。
就博會提供「求職接駁車」、「美髮水噹噹」、「就業諮詢」、「履歷健診」及「職業適性診斷」等服務，且首次導入「AI模擬面試」，藉由生成式應用軟體互動，提供模擬面試問答服務，並藉由現場顧問客製化諮詢，強化求職者面試技巧。
2026年「台南好生活 台南呷頭路」，預定舉辦4場大型就業博覽會及3場中型就業博覽會。
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