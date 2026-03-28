這職位往往被低估？她離職公司急補3人 網嘆：老闆都以為很閒

看似不起眼的職位，往往才是公司運作的關鍵。一名網友分享，公司行政助理離職後，才發現對方長期默默扛下大量工作，甚至等同一人做三人份。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，公司行政助理離開後，原本被忽視的工作量瞬間浮現，包含文書處理、庶務安排、跨部門協調等雜事，全都需要人接手，最後公司不得不一次補上3名人力填補缺口。

這名網友進一步說明，行政助理名義上是協助角色，但實際上幾乎是公司裡的「萬用工具人」，哪裡缺人就被叫去支援，工作內容包山包海，遠比想像中繁重，直言「這職缺應該改名為打雜小妹」。

貼文一出後，不少網友都表示「只要掛上助理，工作內容包羅萬象」、「我也是要離職在打交接事宜，才發現原來自己接很多工作」、「打雜小妹沒問題，重點是薪水要到位啊」、「都是這樣，一個厲害的走了，才知道那個人的厲害，可以一打三」、「給他薪水翻倍，公司還比較省錢」、「老闆都覺得行政很閒，做很多事錢又少」、「之前我什麼都包，結果老闆覺得我都沒在做事情」。

此外，也有網友回應「前公司也是，有位人資大姐退休後才知道，她包辦了會計、總務、人資、工安、採購」、「我一離職，我老闆請了五個人接替我的位置」、「我以前都說我是倉管兼資訊、美工、會計助理、業務助理、總務跟小管家，我離職前補了3個，目前陣亡2名」。

事實上，離職本應是勞雇關係的正式結束，但仍有不少人面臨「離職後還被要求配合工作」的困擾。本站曾報導，一名網友分享，自己提出離職後，為了完整交接，甚至主動延長兩週預告期，卻仍被主管要求在離職後持續回覆訊息，甚至直言「與其離職後無償被打擾，不如再多留一陣子」，讓她相當傻眼。

對此，就有網友建議，可在離職當天於群組表達感謝後退出，若後續仍被打擾，可委婉表明忙不過來，也有過來人提醒不宜直接封鎖前同事，以免影響人際關係與後續求職。