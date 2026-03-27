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面試看顏值？她被刷掉還遭嗆「差很大、膚色黑」 質疑牙醫在選妃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享面試經驗。圖／AI生成
一名網友分享面試經驗。圖／AI生成

現在應徵牙助也要先過顏值關？一名網友分享面試經驗，原以為只是一般求職，沒想到卻變成被當場「審臉」，甚至遭評論外貌，連朋友去同一間面試也遇到類似情況，讓她忍不住質疑「是看臉在選妃嗎」。

該名網友在Dcard分享，日前到某間牙醫診所面試，發現裡面的員工幾乎都化全妝、外型亮眼，輪到她面試時，院長要求她拿下口罩，一邊看著履歷一邊上下打量她，直言「也差太多了吧」，還評論她的皮膚有點黑。

原po表示，整場面試過程相當簡短，返家後不到3小時就收到未錄取通知。更誇張的是，幾天後她朋友也到同一間診所面試，同樣被嫌「照片差很多」、「眼睛有點小」，結果也直接被刷掉。

原po透露，自己與朋友都是口腔衛生相關科系出身，且從17歲就開始當牙助，自認專業不差，原本是看中該診所福利好才應徵，卻因外貌被評論而落選，「我們一直在想是不是我們太醜所以不配」。

文章曝光，網友們紛紛表示「他的診所他有選擇權，你可以去大醫院急診啊，那裡多半缺人又不挑臉」、「實際上這種面試就是在選妃，只是你們入不了他的眼」、「我之前只是應徵餐廳洗碗工也是被審視，現在打工有夠卷，連洗碗都要人化妝」、「有時候不知道是牙助都找正妹，還是正妹都去搶當牙助」。

而根據《就業服務法》第5條，明確規定雇主在招募、甄試、進用時，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。

面試 牙醫

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