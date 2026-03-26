受春節轉職潮影響 2月失業率微升至3.34%

受春節前後轉職潮影響，2月失業率微升。主計總處26日公布2月人力資源調查統計，2月失業率為3.32%，雖較上月微升0.03個百分點，但仍寫下2001年以來、近26年的同月最低紀錄。主計總處指出，經季節調整後的失業率為3.33%，較上月下降0.03個百分點，顯示扣除春節波動後，勞動市場整體情勢依舊穩定。

主計總處國際普查處副處長譚文玲指出，2月失業率上升主要受季節性因素影響。由於2月資料標準周為8日至14日，與農曆春節假期部分重疊，部分民眾在領完年終獎金後選擇離職，統計顯示，因對原有工作不滿意而失業者增加5,000人，這多屬於主動離職。

譚文玲進一步分析，雖然2月已初步反映部分轉職潮，但仍有部分勞工是在過完年後才離職，因此轉職效應可能不會集中在單一月份，預期3月數據仍會持續反映這部分的變動，有可能進一步拉高失業率。觀察往年歷史資料，3月失業率略高於2月的情況確實存在，變動幅度大約落在0.01至0.03個百分點之間。

根據主計總處統計，2月勞動力人數為1,204萬4,000人，較上月減少2,000人；勞動力參與率為59.59%，月減0.02個百分點；就業人數為1,164萬4,000人，較上月減少5,000人。另，主計總處自今年1月起，同步發布以「常住人口」為基礎的勞動統計。數據顯示，2月國內常住人口就業人數為1,201萬7,000人，勞動力參與率為60.58%，失業人數為40萬9,000人，失業率為3.35%，與上月持平。

針對近期中東地區局勢緊張引發的擔憂，譚文玲表示，地緣政治衝突對台灣最直接的威脅在於能源與原物料運輸受阻。若油價與天然氣供應出現問題，恐導致「供給端」無法滿足需求，進而引發預期性的通膨壓力，一旦相關品項價格上漲導致消費端「縮手」，終端需求降低將進一步影響廠商的僱用意願。

譚文玲指出，由於中東危機爆發落在2月底，目前2月勞動數據尚未受影響，但後續是否會反映在3月勞動數據，後續仍將持續觀察。