長照安排假 洪申翰點頭願意思考：以照顧不離職為目標

針對勞動部2025年工作場所就業平等調查報告指出，76.5%受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」勞動部長洪申翰上午在立法院表示，必須視長照3.0上路後，有多少人、在什麼情境有需求，需要多少時間的假，才能進入經費思考，也必須評估不同預算財源的適配性。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛生福利部長及勞動部部長就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢，勞動部書面報告提及，長照3.0已於今年上路，計畫中包含強化家庭支持，勞動部將配合衛福部盤點長照3.0上路後的民眾需求，對相關制度綜合思考，並積極推動各項友善職場措施，支持勞工兼顧工作及家庭照顧，持續跨部會合作，有助於讓受僱者減少因照顧而離職之情況。

洪申翰表示以照顧不離職為目標的政策，勞動部都願意思考，勞動部有在跟衛福部討論長照安排假相關議題，必須視長照3.0上路後，就長照制度下需求來評估長照安排假。