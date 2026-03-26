推不推長照安排假？勞動部長洪申翰鬆口：先看一關鍵

「長照安排假」有望嗎？勞動部長洪申翰今表示，都願意正向討論，但必須視長照3.0上路後，有多少人、在什麼情境有需求，需要多少時間的假，才能進入經費思考，也必須評估不同預算財源的適配性。

勞動部2025年工作場所就業平等調查報告指出，76.5%受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」。中華民國家庭照顧者關懷總會等民團倡議「30天6成薪假」+「150天無薪彈性請假」的長照安排假多年，日前再召開記者會，呼籲政府儘速推動試辦。

衛福部、勞動部今於立院衛環委員會進行「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」專題報告。

勞動部書面報告提及，長照3.0已於今年上路，計畫中包含強化家庭支持，勞動部將配合衛福部盤點長照3.0上路後的民眾需求，對相關制度綜合思考，並積極推動各項友善職場措施，支持勞工兼顧工作及家庭照顧，持續跨部會合作，有助於讓受僱者減少因照顧而離職之情況。

面對立委質詢，洪申翰說，以照顧不離職為目標的政策，勞動部都願意思考，勞動部有在跟衛福部討論長照安排假相關議題，過去大家遭遇的空窗期等痛點，必須視3.0上路後可以縮短到什麼程度，就長照制度下需求來評估長照安排假。

有關長照安排假的薪資津貼，洪申翰則說，因為育嬰留職停薪津貼是就業保險法定給付，是由社會保險來處理留停津貼，但各別的假不是就保法定給付項目，如果要把長照修進去，就還要檢討就保費率問題。

他強調，勞動部希望正向討論長照安排假相關，但多少人、什麼情境有需求，需要的時間長短，先掌握這些才能思考經費，也必須評估不同財源的適配性。