竹科3月31日聯合徵才 17家企業釋529職缺 全場近8成不設學經歷門檻

為協助新竹科學園區企業補足清潔、餐飲、保全等服務人力需求，並提供民眾多元就業機會，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於3月31日，在新竹科學園區就業服務台，辦理「新竹科學園區協力廠商」聯合徵才活動，集結17家企業釋出529個工作機會，透過現場洽談與媒合，活動當日參加面試1家以上即贈送環保隨行杯及咖啡茶包，數量有限，贈完為止。

桃竹苗分署新竹就業中心指出，活動邀請17家對中高齡、婦女求職者友善的園區周邊協力廠商，其中大部分廠商提供的清潔人員職缺多位於新竹台積電F12、F20廠等地，而信實公寓大廈公司招募的清潔人員每月還有1000元交通津貼補助，莒光保全則招募資安門禁安檢員職缺，薪資最高可達5萬1000元，職缺條件相對友善，全場近8成不設學經歷門檻，且超過7成職缺於現場面試後即安排錄取，大幅縮短求職媒合時間，歡迎有意尋找工作的求職者踴躍前往面試。

桃竹苗分署新竹就業中心表示，參與本次徵才活動的求職者，可由就服員進行資源盤點，並運用勞動部各項就業促進措施，如「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」等，現場完成資格認定並推介就業，除提升錄取機會外，還可以減輕就業初期的經濟壓力，以五五就業促進獎勵計畫為例，全時工作者順利上工每滿90日，除了公司的薪水外，還可以請領勞動部發給3萬元就業獎勵，部分工時工作者，能申請1萬5000元，每人最多領2次，提供求職者更多就業支持。

此外，現場還邀請喜憨兒烘培屋、竹夢園希望工坊及犯罪被害人保護協會設攤義賣，歡迎民眾在求職之餘，一同支持公益活動，每一份小小的消費都是對公益團體最實際的支持與鼓勵。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，缺工浪潮席捲全台灣的當下，企業若能轉變觀念，增加進用中高齡等勞動力，結合勞動部提供的就業促進措施等，如「五五就業促進獎勵」職場支持輔導費或繼續僱用高齡者補助計畫，不僅能降低用人成本，更能獲得優質的勞動力。