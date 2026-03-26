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新制勞退金選月領 30天內可變更
勞工退休金一次領，還是月領好？目前新制勞退金仍以一次領居多，但選擇月領的民眾也逐年成長。勞動部昨發布「勞工退休金條例施行細則」部分條文修正，新增讓請領月退休金者有「卅天猶豫期」，可在首次月退休金入帳卅天內，變更為一次請領。新制明天生效。
勞工年滿六十歲，就可請領勞工退休金，若工作年資未滿十五年，只能請領一次退休金，年資滿十五年以上，能選擇請領月退休金或一次退休金。
據勞保局統計，二○二四年一次請領退休有十一萬五二三一件，月領僅二萬四一六七件，逾八成民眾仍選擇將勞工退休金一次領出來，不過月領也逐年成長。
但考量部分勞工不熟悉法令或行政流程，原本想領一次金，卻誤選了月領，這次修法新增卅天的猶豫期，讓請領月退休金者可以在首次撥付入帳日起卅日內變更為一次退休金，但以一次為限。
此外，勞工遺屬若還未成年者，請求繼承的十年期間從遺屬成年日起算。
這次修法也擴大退休金不得讓與、抵銷或扣押的保障範圍至勞工遺屬，保障請領權益。
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