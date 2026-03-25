降低失聯率為前提 農業移工分階段增額2萬人

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，考量農業缺工嚴峻，失聯率卻居高不下，會中決議以改善失聯率為前提，分階段增額兩萬名農業移工。第一年先開放7000人，若農業移工失聯率從目前約9％降至8％，第二年再增加7000人；若失聯率進一步降至6.5％，第三階段再開放6000人，目標是將農業移工失聯率降至5％以下。

目前農業移工名額為2萬人，農業部預估今年第二季將用滿。不過農業整體缺工約6萬人，因此農業部提案再增額2萬名農業移工。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國表示，由於農業移工失聯發生率約9％，遠高於整體移工平均約3％的失聯率，因此會議要求農業部提出改善農業移工失聯問題的具體作法。

蘇裕國轉述，農業部在會中提出多項精進措施，包括在移工入國前加強宣導，使移工了解工作內容；入國後加強對雇主與移工的法令宣導及訪視；並強化仲介管理，同時鼓勵雇主優先透過直聘管道引進移工。

會議並通過農業移工名額將分三年、三階段開放。第一階段先新增7000人，開放一年後檢視失聯率，若能降至8％以下，再開放第二階段7000人；若進一步降至6.5％以下，再開放第三階段6000人，最終希望將農業移工失聯發生率降至5％以下。

除新增名額，這次也通過新增「養蜂」、「有機農業」及「綜合農業」可聘用移工，並調整落花生雇主申請資格，預估新增約2300名移工。漁業部分，則開放漁筏、箱網跟牡蠣養殖雇用海洋漁撈移工，新增2000名移工。