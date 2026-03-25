快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

降低失聯率為前提 農業移工分階段增額2萬人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，考量農業缺工嚴峻，失聯率卻居高不下，會中決議以改善失聯率為前提，分階段增額兩萬名農業移工。第一年先開放7000人，若農業移工失聯率從目前約9％降至8％，第二年再增加7000人；若失聯率進一步降至6.5％，第三階段再開放6000人，目標是將農業移工失聯率降至5％以下。

目前農業移工名額為2萬人，農業部預估今年第二季將用滿。不過農業整體缺工約6萬人，因此農業部提案再增額2萬名農業移工。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國表示，由於農業移工失聯發生率約9％，遠高於整體移工平均約3％的失聯率，因此會議要求農業部提出改善農業移工失聯問題的具體作法。

蘇裕國轉述，農業部在會中提出多項精進措施，包括在移工入國前加強宣導，使移工了解工作內容；入國後加強對雇主與移工的法令宣導及訪視；並強化仲介管理，同時鼓勵雇主優先透過直聘管道引進移工。

會議並通過農業移工名額將分三年、三階段開放。第一階段先新增7000人，開放一年後檢視失聯率，若能降至8％以下，再開放第二階段7000人；若進一步降至6.5％以下，再開放第三階段6000人，最終希望將農業移工失聯發生率降至5％以下。

除新增名額，這次也通過新增「養蜂」、「有機農業」及「綜合農業」可聘用移工，並調整落花生雇主申請資格，預估新增約2300名移工。漁業部分，則開放漁筏、箱網跟牡蠣養殖雇用海洋漁撈移工，新增2000名移工。

名額 勞動部 農業部

延伸閱讀

批外傭新制服務富人 民團籲撤回

高雄富邦BOT工地鋼筋高空落地 砸傷2車釀1死原因曝光

放寬！家有1孩就可申請外傭 4月開放受理144萬家戶適用

家有未滿12歲童即可申請外籍幫傭　4/13上路

相關新聞

降低失聯率為前提 農業移工分階段增額2萬人

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，考量農業缺工嚴峻，失聯率卻居高不下，會中決議以改善失聯率為前提，分階段增額兩萬名農業移工。第一年先開放7000人，若農業移工失聯率從目前約9％降至8％，第二年再增加7000人；若失聯率進一步降至6.5％，第三階段再開放6000人，目標是將農業移工失聯率降至5％以下。

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

為強化雇主落實法遵、確保勞工自願提繳勞退金時雇主責任、保障死亡勞工的未成年遺屬及指定請領人請領勞工退休金權益，也兼顧不諳選擇勞工退休金請領方式勞工的選擇權，勞動部今發布勞工退休金條例施行細則部分條文，修正條文新增請領月退休金者的「30天猶豫期」。

給薪低於最低工資！勞動部公布去年違反153件 保全業最多

勞動部職安署今指出，2025全國勞動條件的勞動檢查實施3萬4705場次，查出7658場次違法。其中，因沒給到當年最低工資2萬8590元總計153件、挨罰330萬。又以支援服務業33.33%為違規大宗，其次為製造業15.03%、批發及零售業14.38%、住宿及餐飲業7.19%及其他服務業6.54%。

職場1技能只有6到8年級生會？他曝世代差異 面試官也認證

隨著打字習慣變化，6、7、8年級生似乎是唯一能在不看鍵盤的情況下打中文的世代。網友此番言論引發熱議，許多人分享自身經驗，並對現今學生的打字能力表示驚訝。面試官也驚訝於應聘者打字速度普遍緩慢。

新同事「履歷開外掛、做事狂出包」 網嘆：懂包裝更重要

網友分享新同事履歷光鮮卻實際表現令人失望，疑惑履歷的真實含金量，引發熱議。部分網友認為學歷重要，另有聲音質疑包裝過度。年輕人履歷風格也現代化，顯示世代差異。

支援青年就業計畫 助逾9千名新鮮人找工作

為協助青年順利銜接職場，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，透過就業輔導及經濟支持雙管齊下，尋職期間與就業最高補助4.8萬元，降低初入職場門檻、協助初次尋職青年找工作及穩定就業。自2025年9月實施以來，已協助逾9,000名青年投入求職行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。