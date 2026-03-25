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強化職災勞工協助 勞動部修正三要點

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部修正發布「全國職業傷病診治網絡醫院及職業傷病通報者補助實施要點」，透過制度優化與補助提升，鼓勵職業傷病診治網絡醫院更積極投入職業傷病之診治及通報工作，讓職災勞工能更近便取得因果關係診斷、專業諮詢及轉介服務，並進一步提升整體職業傷病通報率。

勞動部說明，此次修正透過制度優化與增加補助，以利職災勞工能更早被發現，及時獲得協助及支持。

首先，在「傷病門診補助」項目，將原本每週最多補助2診次，調整為每月最高補助10診次，讓網絡醫院可依實際需求彈性安排開診時間，進而增加門診人次。

其次，在「服務績效獎勵補助」項目，將過去單一級別補助方式（補助12萬元），改依職業傷病通報件數給予分級補助，最高可獲得36萬元補助，鼓勵網絡醫院主動發掘潛在職業傷病個案。

此外，也新增「個案管理服務費補助」項目，只要符合一定求診人數（次）、復工追蹤率及通報件數等條件之網絡醫院，可額外再獲得48萬元補助。

勞動部指出，網絡醫院除開設職業傷病門診及通報職業傷病外，還包含傷病諮詢、評估、診治及復工協助等多元服務。因此，特別鼓勵網絡醫院增聘專（兼）任專業人力投入個案管理工作，以提供勞工更完整、連續的支持與照顧。

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