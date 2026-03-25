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公務員育嬰留停補助請領比率增加 男性成長55.79%

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
公務員育嬰留停補助請領比率增加，其中男性成長55.79%。圖／聯合報系資料照
公務員育嬰留停補助請領比率增加，其中男性成長55.79%。圖／聯合報系資料照

公務員育嬰留職停薪津貼加發二成薪補助措施，實施至今超過四年。據統計，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付（補助）人次比率由51.96%增加至61.65%，增幅10%，其中男性核發人次成長達55.79%，增幅超越女性。

立法院司法及法制委員會25日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮業務報告並備質詢。

人事總處書面報告表示，為打造更友善的公部門職場環境，本總處配合行政院政策推動公教人員育嬰留職停薪津貼加發二成薪補助措施，自2021年7月1日起實施迄今已逾四年。

人事總處指出，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付（補助）人次比率由51.96%增加至61.65%，增幅近10%，其中男性核發人次成長達55.79%，增幅超越女性，顯示政策成功促進男性分擔生養責任。

另為協助公教員工維持工作與生活之平衡，人事總處持續配合行政院「我國少子女化對策計畫2.0（2026年－2029年）」，定期辦理員工子女托育需求調查作業，並請各機關依托育需求辦理員工子女托育服務。

為減輕公務同仁育兒負擔，人事總處將持續落實公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助措施，藉由強化經濟支援，構築安心育兒的職涯環境。又為協助公教員工就近於職場獲取育兒相關資源，人事總處將依行政院少子女化對策計畫2.0，持續推動公部門員工托育服務。

另自2026年1月1日起配合行政院政策，讓女性公教人員請領保險生育給付加差額補助每胎均達到10萬元，差額補助由人事總處編列預算支應，以提供家庭經濟支持，減輕育兒負擔。

行政院 男性

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