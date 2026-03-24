給薪低於最低工資！勞動部公布去年違反153件 保全業最多

勞動部職安署今指出，2025全國勞動條件的勞動檢查實施3萬4705場次，查出7658場次違法。其中，因沒給到當年最低工資2萬8590元總計153件、挨罰330萬。又以支援服務業33.33%為違規大宗，其次為製造業15.03%、批發及零售業14.38%、住宿及餐飲業7.19%及其他服務業6.54%。

職安署綜規組組長曹常成說，違反最低工資規定的行業，以支援服務業為最多，且大多是保全服務業者，因保全屬於勞基法第84條之1（俗稱責任制），常見的違法樣態是雇主未留意最低工資應按正常工作時間比例增計薪資。

違規的153件，其中「西北保全」、「皇佳化學製藥」、「銘廬保全」各違反2件，「東京都保全」則違反3件，其他事業單位違反1件。

至於其他行業的違反樣態，曹常成說，多屬於事業單位認為新進或試用期勞工尚不熟悉工作流程，因此給的薪水低於最低工資，或將全勤獎金、工作績效獎金計入本薪，導致勞工如果當月未全勤或工作績效不佳，整體薪水就未達最低工資。

勞動部提醒，2026年元月起，按月計酬的全時勞工（每周正常工時達40小時者）每月最低工資為2萬9500元；按時計酬者，每小時最低工資為196元。違反「最低工資法」的事業單位，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名；情節重大者，得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定最高額二分之一。