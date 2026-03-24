支援青年就業計畫 助逾9千名新鮮人找工作

為協助青年順利銜接職場，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，透過就業輔導及經濟支持雙管齊下，尋職期間與就業最高補助4.8萬元，降低初入職場門檻、協助初次尋職青年找工作及穩定就業。自2025年9月實施以來，已協助逾9,000名青年投入求職行動。

勞動部勞動力發展署表示，青年初次進入就業市場時，常因缺乏職場經驗及求職技巧而延長求職與待業時間。

為此，「支援青年就業計畫」整合全國就業服務資源，由專業就業服務人員提供個別化輔導，包含職涯方向評估、履歷撰寫指導、面試技巧訓練及工作機會媒合等服務，協助青年提升求職準備度與就業信心，更有方向地展開求職行動。

在經濟支持方面，政府提供尋職期間每月6,000元尋職津貼，最長3個月最高1萬8,000元；青年於參加計畫規定期間內成功就業並穩定受僱滿90日及180日，可再領取就業獎勵金最高3萬元，合計最高補助4萬8,000元，減輕青年尋職壓力，同時鼓勵長期穩定就業。

計畫採線上申請方式，青年可至「台灣就業通」完成會員註冊及職業心理測驗，即可至計畫專區報名參加。

為了讓青年多加了解及運用「支援青年就業計畫」協助資源，勞動力發展署已與教育部跨部會合作，針對即將畢業且有意願接受就業服務的青年，透過電子報等管道加強提供計畫資訊及求職相關資源，並依青年個別需求提供所需服務，協助青年順利進入職場。

勞動力發展署表示，除積極推動「支援青年就業計畫」外，也透過「投資青年就業方案第二期」整合職業訓練、就業媒合與創業資源，持續完善青年就業支持網絡，協助青年縮短從畢業到就業的轉銜時間，歡迎青年善用政府多元就業服務資源。