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職場1技能只有6到8年級生會？他曝世代差異 面試官也認證
隨著輸入習慣改變，打字能力似乎也出現世代落差。一名網友表示，現在大概只有6、7、8年級生，打中文時能不看鍵盤，直言這項技能正在消失。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，中文電腦打字能完全不用看鍵盤的，大概是只有6、7、8年級生才會的技能。
貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「我中英打都不用看鍵盤，我兒子看到還覺得一定是亂打的」、「我的小孩很震驚為何我打字不用看鍵盤」、「我6年級嘸蝦米不用看鍵盤，英打也是」、「我4年級，打注音也完全不看鍵盤」、「我是5年級，我也可以喔」、「這兩年面試應屆畢業生或大學生，試用期被我們單位刷掉，原因都是不會打字，連中打都是慢慢一個一個戳鍵盤」、「蛤現在的小孩子打字要看鍵盤嗎？」、「以前玩線上遊戲打嘴炮練成的技能」。
本站曾報導，一名女網友分享職場趣事，表示公司來了一名大學生實習生，兩人聊天時對方突然問她「阿姨妳多大了？」，她回答自己40歲後，對方接著說：「阿姨妳好厲害，40了還會用電腦打字！」讓她瞬間愣住。
對此，讓不少網友看傻，認為40歲左右的人，反而是打字速度最快的一群，回應「40以上的應都會打倉頡、無蝦米、英文那種快打字法，而且不用看鍵盤好嘛」、「就算是現在50歲左右的人，當年也幾乎是整天掛在網路聊天室、BBS裡瘋狂練打字的」、「以前電腦聊天室、即時通、MSN還有線上遊戲都要打字聊天」、「我們用電腦的時間比他壽命還長」。
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