職場1技能只有6到8年級生會？他曝世代差異 面試官也認證

隨著打字習慣變化，6、7、8年級生似乎是唯一能在不看鍵盤的情況下打中文的世代。網友此番言論引發熱議，許多人分享自身經驗，並對現今學生的打字能力表示驚訝。面試官也驚訝於應聘者打字速度普遍緩慢。

2026-03-24 16:38