新同事「履歷開外掛、做事狂出包」 網嘆：懂包裝更重要

你有遇過履歷看起來超強，實際表現卻讓人大跌眼鏡的狀況嗎？一名網友分享，公司來了一位新同事，背景堪稱「滿分模板」，但實際共事後卻出現巨大落差，讓他忍不住開始懷疑履歷的真實含金量。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「履歷像開外掛，做事像剛登入」為題，指出這名新同事剛報到時，履歷內容包含國外名校、交換經驗、實習與專題，讓人一看就覺得是即戰力。不過實際一起工作後，卻發現對方表現不如預期。

這名網友進一步指出，對方雖然口條流暢、自我介紹表現亮眼，但只要進入實際工作環節就頻頻出錯，不僅簡報會傳錯檔案、表單漏填，甚至在會議中抓不到重點，連基本交辦事項都需要他人協助整理，讓他相當困惑，直言「是我把國外學歷想得太神，還是有些人真的只是很會包裝？」

貼文一出後，不少網友都表示「沒聽說過一個梗嗎？大家面試前都塑造自己是龍，結果入職只是一條蛇」、「這種人遇多就習慣了，更多的是明明就能做好，就一定要擺爛，進來洗經歷跟躺平的」、「誰的履歷不是包裝過？再說了，學歷不等於能力」、「留這種學不是開外掛，是開濾鏡」、「只要他不要爛到人神共憤，這種嘴巴比實際厲害的爬很快」、「跟公司一樣，一開始說公司多好，結果公司是一坨屎」。

此外，也有部分網友認為學歷很重要，回應「如果是剛出社會的學生，可能實務上比較不擅長，但這類人有高潛力的比例高」、「學歷超重要好嗎？學歷好能力差的是少數，學歷差但能力好的根本SSR」、「我也是這樣覺得，學歷好的不會差到哪」。

不過，現代年輕人的履歷內容，世代差異衝擊感十足。本站曾報導，一名網友分享，近期在工作上接觸到多份「05後」的履歷，內容與以往認知大不相同，在履歷中最重要的自傳欄位，並未著墨於學歷或能力，而是直接寫上自己最喜歡的韓星與「本命」對象，履歷大頭照竟使用抖音特效，包含兔耳朵、髮夾、親吻妝與雪餅濾鏡，讓他一度以為是在瀏覽「交友軟體」。

對此，不少網友都表示「哇現在05的比00後的還瘋」、「沒可能履歷當社群軟體自介寫欸」、「我笑出來」、「確定是要面試工作？不是在求票嗎？」、「剛畢業總是比較可愛」。